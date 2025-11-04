Cine este Roxana Rizoiu, propunerea USR pentru funcția de Avocat al Poporului
- 4 noiembrie 2025, 18:54
Roxana Rizoiu, fost Agent Guvernamental al României la CEDO și formator la INM, este propunerea USR pentru a o înlocui pe Renate Weber în funcția de Avocat al Poporului. „Roxana Rizoiu are experiența, echilibrul și autoritatea morală necesare pentru a clădi încrederea în această instituție”, a spus Dominic Fritz, președintele USR, potrivit comunicatului emis de partid.
Potrivit USR, Roxana Rizoiu este un jurist cu experiență internațională în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, formator al magistraților și o voce respectată în domeniul drepturilor omului.
„Avocatul Poporului trebuie să fie vocea celor care nu au putere, nu o anexă a politicului. România are nevoie de un om integru, curajos și competent, care să apere cu adevărat drepturile cetățenilor în fața abuzurilor. Roxana Rizoiu are experiența, echilibrul și autoritatea morală necesare pentru a clădi încrederea în această instituție”, a afirmat liderul USR.
Cine este Roxana Rizoiu
Conform documentului citat, după ce a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în 1997, Roxana Rizoiu a obținut prin concurs un post la Ministerul Justiției, unde a lucrat în Direcția Agentului Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
„A avut două mandate de Agent Guvernamental al României la CEDO, în cadrul Ministerului Justiției (2000–2002) și al Ministerului Afacerilor Externe (2004–2005). În această calitate, a coordonat apărarea statului român în fața Curții Europene, participând inclusiv la audieri publice”, se mai arată în comunicat.
Între 2007 și 2022, Roxana Rizoiu a fost formator la Institutul Național al Magistraturii, unde a predat Drepturile Omului și a fost aleasă pentru cinci mandate în Consiliul Științific al instituției. „Din 2023, Roxana Rizoiu este director responsabil cu managementul cunoașterii și dezvoltare profesională într-o societate de avocatură multipremiată și participă, în paralel, într-o echipă multidisciplinară care dezvoltă o soluție de inteligență artificială dedicată profesioniștilor din domeniul juridic”, se mai arată în comunicat.
Mandatul Renatei Weber a expirat acum doi ani
Mandatul Renatei Weber a expirat în iunie 2023, însă, în lipsa unei noi numiri din partea Parlamentului, aceasta a rămas în funcție. Renate Weber fusese desemnată pe 26 iunie 2019, pentru un mandat de patru ani, prin voturile coaliției PSD-ALDE, în locul lui Victor Ciorbea.
„Mandatul de avocat al poporului începe pe data numirii sale de către Senat şi durează până la instalarea noului avocat al poporului”, prevede Legea 35/1997, care stabilește procedura de numire și încetare din funcție a avocatului poporului. Această prevedere i-a permis Renatei Weber să-și continue activitatea după expirarea mandatului.
