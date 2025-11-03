Eugen Teodorovici intră în cursa pentru Primăria Capitalei

Fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici, a confirmat că va candida la funcția de primar general al Capitalei, precizând că își va depune candidatura ca independent.

„Da! Da, candidez sigur! Deja se strâng semnături pentru această candidatură a mea. Eu candidez ca independent! Nu e o candidatură pentru cineva sau împotriva cuiva, pur și simplu candidez pentru că am soluții pentru București”, a declarat Teodorovici pentru publicatia stiripesurse.ro.

Întrebat ce sprijin politic ar putea primi, fostul ministru a menționat că mai multe formațiuni îi vor susține demersul, însă el își menține statutul de candidat independent:

Potrivit surselor politice, principala platformă care s-ar afla în spatele candidaturii sale este „România Renaște”, organizația civico-politică ce l-a sprijinit anterior și pe Mircea Geoană în campania sa pentru președinție.

„România Renaște” este o mișcare lansată în februarie 2024, care se autodefinește ca „o comunitate de patrioți și democrați în serviciul națiunii, care își doresc ca România să realizeze un salt istoric de dezvoltare”. În prezent, structura include peste 7.000 de membri, două partide politice și 32 de organizații civice. În iunie 2024, mișcarea i-a adresat un apel public lui Mircea Geoană pentru a candida la alegerile prezidențiale.

La începutul lunii octombrie, Eugen Teodorovici a criticat public primarii de sector pentru montarea stâlpișorilor pe străzi, sugerând că unii edili își rotunjesc veniturile prin practici nelegale, fără a da însă nume.

„Am văzut această ‘capodoperă’ și pur și simplu nu pot să nu mă gândesc la sursele de venit, substanțial și ilegal, adăugat lunar în buzunarul propriu de către unii dintre edili”, scria el pe rețelele sociale.

Fostul ministru a comparat situația cu „schema panseluța”, descriind-o ca o versiune modernizată de „stâlpișori”, care ar ascunde foloase necuvenite pentru unii primari aspiranți la fotoliul de edil general.

Teodorovici a deținut portofoliul Ministerului Finanțelor Publice în guvernele Victor Ponta și Viorica Dăncilă, în perioadele 2015, 2018 și 2019. Anterior, între 2012 și 2015, a fost ministru al Fondurilor Europene, având o carieră politică îndelungată în cadrul PSD înainte de a alege să candideze independent.