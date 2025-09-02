Politica Bolojan: Reducerea de personal la Cancelarie va depăși 30%. Facem ce trebuie pentru România







Proiectul privind reforma administraţiei publice locale nu a fost înaintat, deoarece partidele din coaliţia de guvernare nu au ajuns la un acord asupra măsurilor referitoare la angajaţii din administraţie, afirmă premierul Ilie Bolojan. Cu toate acestea, planul de reducere a personalului din instituțiile publice va continua.

„Reducerea de personal la Cancelarie va depăși 30%. (…) Avem înțelepciunea să facem ce trebuie pentru România“, a spus premierul.

Premierul avertizează că, dacă statul nu își ajustează cheltuielile de personal, în special în sectoarele unde acestea nu sunt justificate, majorările de venit la buget ar putea fi absorbite integral de aceste cheltuieli.

„Acest al doilea pachet format din cinci proiecte trebuia completat de al şaselea, proiectul privind reforma administraţiei publice locale, dar pentru că nu am reuşit să ajungem la o înţelegere şi să aibă un acord al tuturor partidelor din această coaliţie, el nu a mai fost depus”, a arătat șeful Executivului.

În acest caz, România riscă să se confrunte și anul viitor cu aceeași situație financiară dificilă în care se află în prezent.

„Acest pachet însă este complementar pachetului de fiscalitate pentru că, fără adoptarea lui, practic nu ne valorificăm potenţialul administraţiei publice locale, care este o coloană vertebrală a administraţiei româneşti şi nu reducem o componentă importantă de cheltuieli pe care statul român nu o mai poate suporta în anii următori”, a continuat el.

În primele șase luni ale acestui an, numărul angajaților din administrația publică a crescut cu 10% față de aceeași perioadă a anului trecut, deși proiectul de buget prevedea o scădere de 5%, a explicat șeful Executivului.

„Aceasta se datorează, pe de o parte, faptului că nu am desființat nici măcar posturile vacante care trebuiau eliminate, iar prin efecte de analizare avem 7 miliarde de RON suplimentar pe primele șase luni în cheltuieli de personal, care, așa cum v-am spus, dacă nu sunt controlate, consumă o bună parte din resursele colectate de la cetățeni”, a spus el.

Premierul Bolojan a subliniat importanța controlului cheltuielilor de personal, atrăgând atenția că, dacă acestea nu sunt gestionate corespunzător, există riscul ca România să se ajungă și anul viitor în aceeași situație financiară dificilă.

„Controlul cheltuielilor de personal este important deoarece, dacă nu controlăm cheltuielile de personal ale statului, mai ales acolo unde acestea riscă să consume ceea ce încasăm suplimentar în aceste zile sau în lunile următoare, s-ar putea să se ducă pe acestea și să ne întoarcem anul viitor în aceeași situație în care ne aflăm anul acesta.