Politica Bolojan, discuții cruciale cu liderul PPE. Ce se întâmplă cu investițiile începute pe plan local







Proiectele incluse în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) ar putea fi finalizate, deși unele jaloane nu mai pot fi respectate, anunță premierul Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, proiectele care nu mai pot fi încadrate în actualul PNRR urmează să fie fazate și transferate pe viitorul cadru de finanțare european, prin fondurile de coeziune. Printre acestea se numără spitalele, dar și lucrările de infrastructură.

„Finalizarea lor se poate face prin modificarea unor jaloane pe care nu le mai putem respecta și avem nevoie de un dialog constructiv cu Comisia în acest sens”, arată premierul.

Liberalii au organizat luni, de la ora 10, o ședință a Biroului Politic Executiv. La ședință a fost invitat și a participat liderul PPE, Manfred Weber.

„Închidem o scurtă ședință a Biroului Executiv a PNL convocată pentru întâlnirea cu președintele Partidului Popular European. Am avut discuții pe două componente importante. O componentă importantă ține de agenda europeană, la care România este parte, și componenta de politică internă, care ține de PNL și de PPE”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că prioritățile României, ale PNL și ale PPE pe plan european rămân competitivitatea și apărarea.

„Pe componenta de politică europeană sunt două direcții importante în care vom acționa în continuare convergent: pe partea de competitivitate și pe partea de apărare. Pentru România, pentru PNL, pentru PPE, o Europă puternică, o Europă prosperă este un obiectiv important la care lucrăm împreună. Din acest punct de vedere, cele două componente sunt bazele prosperității și ale succesului Europei”, a adăugat el.

Șeful Guvernului a subliniat că obiectivul comun este consolidarea unei Europe puternice și prospere.

„Am stabilit să acționăm împreună pentru a susține, atât prin Parlament, prin Guvern, prin grupul PPE din Parlamentul European, cât și prin Comisia Europeană, aceste două direcții importante, astfel încât să avem o Europă cu o economie puternică, care oferă oportunități”, a mai spus premierul.

Cei prezenți au discutat despre situația economică a României.

„A doua componentă este cea în plan intern. Știți care este situația în care ne găsim. Avem o criză bugetară care este generată de trei componente: componenta de venituri reduse, de cheltuieli prea mari și de angajamente supradimensionate pe partea de investiții”, a arătat el.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că sprijinul PPE este esențial pentru ca România să poată reveni, în următorii doi-trei ani, pe o traiectorie sustenabilă de reducere a deficitului, cu un impact cât mai redus asupra economiei interne.

„Discuția s-a fixat pe două componente: este vorba de susținerea PPE pe componenta de deficit pe care o avem, astfel încât, în această perioadă, să putem reintra în traiectoria de reducere a deficitului în doi-trei ani, astfel încât șocul pe plan intern să fie atenuat, și prin dialogul cu CE, cu comisarul european responsabil pe domeniu, să putem avea un acord cu Comisia în acest sens. Astfel, măsurile pe care le luăm să fie suportabile și să ducă la corectarea deficitului”, a afirmat premierul.

Șeful Executivului spune că investițiile începute pe plan local ar putea continua în anumite condiții.

„A doua componentă este legată de investiții, unde sunt incluse proiectele din PNRR și proiectele de coeziune pentru perioada următoare. Se cuvine să îi mulțumesc domnului Siegfried Mureșan pentru colaborarea pe care am avut-o cu el pe aceste componente”, a spus el.

„Suntem interesați să putem derula proiectele din PNRR în condiții cât mai bune, astfel încât să le finalizăm pe toate cele care au rămas în PNRR. De asemenea, proiectele care nu pot fi incluse în componenta din PNRR să fie fazate și transferate pe viitorul program de finanțare european, pe fondurile de coeziune, cum sunt o parte dintre spitalele care trebuie să treacă pe aceste componente și, de asemenea, lucrările de infrastructură mare sau drumurile expres”, a încheiat el.