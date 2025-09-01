Politica Se coace un partid prezidențial pentru Nicușor Dan. Jurnalistul EvZ Dan Andronic a lansat un scenariu politic, bazat pe informații. EXCLUSIV







Partid prezidențial la orizont. În jurul lui Nicușor Dan se strânge, încet și calculat, o masă critică, care se va coagula într-un partid. Asta susține jurnalistul EvZ Dan Andronic într-o postare pe TikTok. Poate așa se explică de ce Bolojan este cu nervii la pământ.

Sunt mai multe semnale politice care arată ca un preludiu de partid prezidențial: un „vehicul” cu profil de competență rece, anticotidian, capabil să capitalizeze un apetit public pentru “suveranism”. Nu e vorba de un partid clasic, cu filiale prăfuite și ritualuri de frontieră. Mai curând de o rețea densă de sprijin civic, expertiză tehnică și primari/consilieri cu reflexe reformiste. Faptul că Nicușor Dan a coborât în ultimele luni din registrele strict administrative într-un discurs cu accente politice clare nu e întâmplător. E arhitectura unei intrări pe scena națională, crede Dan Andronic

Un prim indiciu îl dau criticile articulate la adresa PNL și, mai personalizat, la adresa lui Ilie Bolojan. Nicușor Dan nu lovește în orb: își alege ținta-simbol a dreptei administrative, acel „manual” de management local pe care PNL îl invocă reflex. Contestând modelul Bolojan, el nu doar delimitează școala sa de guvernare urbană, ci și semnalează că nu acceptă tutela liberală asupra etichetei de „eficiență”. Critica aceasta, venită dinspre un primar independent cu bilanț verificabil, reordonează harta dreptei: între liberalismul de partid și reformismul tehnocratic apare o fisură în care încape un proiect prezidențial.

Al doilea indiciu e contextul. Concediul prelungit al președintelui Dan exact când coaliția lua măsuri dure—însoțit de apariții episodice la mănăstiri și imagini relaxate din vacanță alături de copii—a creat o disonanță greu de ignorat între așteptarea de leadership și oferta de reprezentare.

În acest gol, un profil de „executor” sobru, cu obsesie pentru date și contracte, pierde prin contrast. Nicușor Dan nu e carismatic în sensul clasic, dar depinde cu ce îl compari.

Al treilea indiciu vine din zona pe care politica românească o citește mereu cu lupa. Propunerile pentru SRI și SIE, ambalate cu un profil „național”. Dincolo de nume, povestea comunicată public e despre stabilitate, profesionalism și repere interne, nu import de imagine. Asta creează teren pentru un proiect prezidențial care să vorbească despre „stat funcțional”, despre capacitate instituțională și despre o suveranitate pragmatică (nu zgomotoasă). Nicușor Dan se poate așeza natural pe această axă: tehnic, predictibil, imun la tribalismul de partid.