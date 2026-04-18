Schimbare în fruntea Administrației Deltei Dunării. Premierul l-a demis pe Bogdan-Ioachim Bulete din funcția de guvernator

Premierul Ilie Bolojan a decis, vineri, schimbarea din funcție a guvernatorului Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, în urma unei propuneri venite din partea Ministerului Mediului. Măsura ar fi fost aplicată în urma unui control desfășurat de reprezentanții Ministerului la nivelul Administrației. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial.

Executivul a aprobat revocarea lui Bogdan-Ioachim Bulete din funcția de guvernator, cu rang de subsecretar de stat.În locul acestuia a fost numit Florin Stăneață, propunerea venind din partea ministrului Mediului, Diana Buzoianu.

Noul guvernator a activat anterior ca director executiv al Centrului Județean APIA Tulcea, instituție implicată în gestionarea fondurilor agricole la nivel local.

Schimbarea de la vârful Administrației Rezervației are loc în contextul în care Ministerul Mediului pregătește prezentarea unui raport realizat de Corpul de Control privind activitatea instituției.

Documentul urmează să analizeze modul de funcționare și eventualele disfuncționalități din perioada anterioară.

Din 1993 până în prezent, conducerea Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării a fost marcată de o succesiune frecventă de schimbări, instituția fiind condusă de 16 guvernatori. Unul dintre aceștia, Grigore Baboianu, a deținut două mandate în funcție.

Numirea unui nou guvernator la conducerea Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării are loc într-un moment în care instituția gestionează una dintre cele mai valoroase și sensibile arii naturale din Europa.

Recent, Diana Buzoianu a anunțat finalizarea unui pachet de modificări legislative care vizează funcționarea balastierelor, cu obiectivul de a reduce exploatările ilegale și de a proteja comunitățile afectate de astfel de activități.

Ministrul Mediului a afirmat că numeroase balastiere ilegale ar fi afectat în timp alimentarea cu apă a unor comunități și ar fi produs degradări semnificative ale infrastructurii locale. În același context, ea a susținut că fenomenul ar fi fost ignorat ani la rând de instituțiile de control, ceea ce ar fi permis extinderea practicilor ilegale.

Propunerile discutate la nivel guvernamental includ reducerea termenelor pentru avizele privind amenajarea iazurilor piscicole, creșterea garanțiilor financiare impuse operatorilor și introducerea unor sancțiuni mai clare pentru nerespectarea obligațiilor asumate. Totodată, este vizat și un mecanism mai eficient de executare a garanțiilor în caz de încălcări.

La discuțiile organizate la Guvern au participat reprezentanți ai Administrația Națională „Apele Române”, ai Gărzii Naționale de Mediu și ai autorității de reglementare din domeniul resurselor minerale.