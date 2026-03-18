Moțiune simplă împotriva ministrei Mediului Diana Buzoianu, inițiată în Senat de grupul PACE – Întâi România

O nouă moțiune simplă a fost depusă în Senat, vizând activitatea ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Demersul a fost inițiat de Grupul parlamentar PACE – Întâi România și a fost transmis oficial conducerii Senatului.

Inițiatorii susțin că moțiunea respectă prevederile regulamentare și că este susținută de numărul necesar de parlamentari pentru a fi dezbătută în plen.

Potrivit textului transmis conducerii Senatului, inițiatorii se bazează pe cadrul legal prevăzut de regulamentul instituției.

„În temeiul prevederilor Art. 170 din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm moțiunea simplă intitulată Diana Buzoianu, comisarul roșu-verde al setei și întunericului. Cum a instaurat Bolșevica de la Mediu dictatura trotinetelor peste barajele și pădurile României”, au transmis semnatarii documentului.

Titlul moțiunii are un caracter puternic critic și politic, reflectând poziția inițiatorilor față de politicile promovate de ministrul Mediului.

Grupul PACE – Întâi România afirmă că moțiunea este susținută de cel puțin o pătrime din numărul total al senatorilor, condiție necesară pentru inițierea unei astfel de proceduri parlamentare.

„Procedura a fost inițiată de mai mult de o pătrime din numărul total al senatorilor, conform listelor cu semnături anexate”, au precizat aceștia.

Documentul este semnat, în numele inițiatorilor, de senatorul Ninel Peia, care deține funcția de chestor al Senatului și este membru al grupului parlamentar care a promovat moțiunea.

Moțiunea simplă este un instrument parlamentar prin care activitatea unui membru al Guvernului poate fi supusă dezbaterii și criticii în plenul Senatului.

Adoptarea unei astfel de moțiuni nu duce automat la demiterea ministrului vizat, însă are un impact politic semnificativ și poate genera presiune publică asupra acestuia.

După depunere, moțiunea urmează să fie analizată de Biroul Permanent al Senatului, care stabilește calendarul dezbaterii și votului.

Depunerea moțiunii vine într-un context tensionat în jurul Ministerului Mediului, unde deciziile și politicile publice au generat reacții divergente în spațiul politic.

Criticile formulate de inițiatori, reflectate inclusiv în titlul documentului, indică o abordare politică dură și o contestare frontală a direcției asumate de ministru.

După înregistrarea oficială, moțiunea va intra în procedura parlamentară standard. Aceasta presupune prezentarea în plen, dezbaterea și votul senatorilor.

Rezultatul votului va indica nivelul de susținere sau de contestare politică a activității ministrului Mediului în Senat.