Cum a vrut Ninel Peia să-l însoare pe Makaveli

Cum a vrut Ninel Peia să-l însoare pe MakaveliMakaveli. Sursa foto: Captură video Youtube
Makaveli a explicat într-un clip pe tiktok faptul că parlamentarul Ninel Peia a venit la un moment dat cu ideea să-l însoare. Atunci i s-a explicat influencerului că ”dă bine” să facă parte dintr-o familie tradițională.

Makaveli dus la însurătoare

Influecerul spune că cel care a venit cu ideea ca el să se căsătorească a fost Ninel Peia. ”Ultima chestie a fost aia când au vrut să mă însoare. Mi-au spus că familia tradițională e importantă, că nu pot să apar așa singur și Peia mi-a spus că se pune și naș.

Vă dați seama că acum era depresia dublă că eram și însurat. Vă dați seama cum ar fi fost. La comandă voiau să mă însor”, a povestit fostul candidat la primărie.

Căsătorii de convenineță

Culmea este că nu a fost Makaveli primul căsătorit de convenineță. ”Mai știu o fază cu unul pe care l-au însurat cu japca că așa dădea bine. Nu eram eu primul și nici nu ar fi fost prima dată când se întâmplă așa ceva.

Riscul de fraudă online, mai crescut de Paște. Recomandările Poliției
Nicușor Dan a explicat de ce nu vine Trump la summit-ul B9
Makaveli, alias Alexandru Zidaru, război cu Realitatea Plus

Makaveli, alias Alexandru Zidaru, război cu Realitatea Plus. sursa: captura video

De fapt sunt vreo 2-3 care au fost însurați așa. Nu găsisem încă cu cine să mă însor, deși aveam mai multe fete. Dar nu mai zic că e urât față de fetele alea”, a spus influencerul.

Parlamentul, loc de întâlniri în vederea căsătoriei

Iar unele dintre întâlniri au avut loc inclusiv în Parlament. ”Dar inclusiv la Parlament a încercat să facă asta. Într-o anticameră mă aștepta cu o fată. Și mi-a zis Ninel că îi place de mine. Și am intrat în vorbă cu ea, dar mă simțeam agasat.

Și a mai fost așa o întâlnire cu doamna asta. Ea avea și bani, dar nu mi-a plăcut de ea. Și nu e singura persoană cu care a încercat. A avut tentative cu trei astfel de doamne”, a mai explicat Makaveli.

Săptămâna Mare: Între Credință și Tradiție
Un fleac, ne-au ciuruit! 600 de milioane de euro, gata de a fi aruncate pe fereastră
Greșeala pe care o fac mulți români în Săptămâna Mare. „Nu totul e să iei Lumina Sfântă”

