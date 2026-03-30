Senatorul Ninel Peia respinge acuzațiile lui Makaveli. Cum explică retragerea electorală și sumele încasate de la Maricel Păcuraru

În urma afirmațiilor publice formulate de Alexandru Zidaru, cunoscut în mediul online drept „Makaveli”, privind presupuse fapte de șantaj și nereguli financiare în campania electorală, senatorul Ninel Peia a oferit o primă reacție oficială.

Într-o declarație pentru cotidianul „Adevărul”, parlamentarul SOS, fost AUR, a respins categoric acuzațiile, oferind propria versiune asupra relației profesionale cu Makaveli și asupra deciziilor politice din campania pentru alegerile locale din 2025.

Senatorul Ninel Peia a contestat imaginea publică de factor de influență a lui Alexandru Zidaru/Makaveli, precizând că relația lor a pornit dintr-o intenție de sprijin social. Conform parlamentarului, Zidaru se afla într-o situație vulnerabilă din punct de vedere legal și profesional.

„Vin în fața dumneavoastră cu sufletul deschis (...). Pe acest tânăr, Alexandru Zidaru, eu l-am cules de pe stradă. Era un om hăituit de presă, de justiție, aflat la marginea societății, un suflet pierdut. Crezul meu creștin m-a împiedicat să întorc privirea”, a declarat Peia.

Totodată, senatorul a clarificat natura încadrării profesionale a lui Zidaru la cabinetul său parlamentar. Parlamentarul a explicat că lipsa studiilor superioare nu a permis angajarea acestuia în funcția de consilier: „M-am lovit de o realitate tristă, acest băiat are doar 8 clase. Legea este clară și nu mi-a permis să-l angajez consilier, oricât de mult visa el la această titulatură. Pentru a-l ajuta să aibă o pâine, l-am angajat ca și curier la cabinetul meu.” De asemenea, Peia a menționat că i-a facilitat asistență juridică pentru problemele legale din trecut.

În replică la acuzațiile lui Makaveli referitoare la presupuse acte de șantaj și intimidare care ar fi condus la retragerea sa din cursa pentru Primăria Capitalei, Ninel Peia a afirmat că decizia i-a aparținut exclusiv fostului candidat, pe fondul unor calcule de poziționare politică față de electoratul vizat.

„Când a început febra politică, el a fost cel care s-a speriat de miza uriașă. Mi-a spus clar: «Domnule senator, dacă nu mă retrag și nu susțin tabăra suveranistă, suveraniștii mă vor numi trădător!». Retragerea lui a fost un act de supraviețuire pentru propria imagine, nu rezultatul vreunei presiuni”, a explicat demnitarul.

Referitor la sumele de bani aduse în discuție de Makaveli, vehiculate a fi în valoare de zeci de mii de euro rulate la negru, senatorul Peia a contraargumentat afirmând că veniturile acestuia au fost obținute transparent, în baza unui contract legal de muncă în domeniul media.

Conform declarațiilor sale, angajarea lui Zidaru la postul Realitatea Plus, controlat de Maricel Păcuraru, a reprezentat o soluție legală pentru creșterea veniturilor acestuia.

„A încasat un salariu oficial pentru emisiunile făcute, prin bancă, fiind foarte ușor de urmărit traseul fiecărui leu. Este o dovadă clară că acele sume fanteziste pe care le invocă acum nu sunt decât invenții”, a precizat Peia, sugerând că trasabilitatea bancară va demonstra legalitatea fondurilor încasate.

În finalul intervenției din Adevărul, senatorul a respins acuzația de falsificare a listelor de susținători depuse la Biroul Electoral. Ninel Peia a susținut că semnăturile sunt „100% autentice”, fiind colectate în stradă de voluntari, și a menționat că există probe video care pot atesta desfășurarea legală a procedurii de strângere a acestora.