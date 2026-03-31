Războiul "suveraniștilor" se intensifică. „Makaveli”, atac suburban la adresa lui Cristian Rizea și a Realitatea Plus

Scandalul declanșat de dezvăluirile lui Alexandru Zidaru, cunoscut în spațiul public drept „Makaveli”, intră într-o nouă fază, marcată de o agresivitate extremă.

Makaveli, plecat din țară de frica represaliilor, a publicat o nouă înregistrare video în care trece de dezvăluiri politice la un atac virulent la adresa fostului deputat Cristian Rizea, a unei realizatoare TV și a omului de afaceri Maricel Păcuraru. Materialul video ilustrează o ruptură totală între fostul candidat și rețeaua mediatică pe care anterior o frecventa.

Dacă în zilele precedente declarațiile lui Zidaru vizau traseul banilor negri și al semnăturilor false din campania electorală, noul său mesaj este un atac la persoană, plin de injurii și acuzații de mercenariat jurnalistic.

Ținta principală a primei părți a discursului este Cristian Rizea, pe care Zidaru îl cataloghează drept un „măscărici” și un „joker” lipsit de credibilitate. Makaveli îi contestă acestuia calitatea de formator de opinie sau jurnalist, acuzându-l că duce o viață complet fabricată pe banii altora.

„Mă, tu în primul rând ești fake, știri fake, ceas fake, mașină fake, că e de la stăpânul tău. (...) Tu ești un măgar închiriat, unul care e pus așa să zbiere la oameni, să inventeze chestii”, susține Makaveli, insinuând că Rizea este doar un instrument de presiune mediatică controlat de interese oculte.

Într-un limbaj suburban, degradant și incalificabil, Makaveli lansează un atac la adresa unei jurnaliste/realizatoare TV din anturajul aceluiași post de televiziune. El recurge la acuzații grave privind viața personală, folosind cuvinte greu de reprodus.

Dincolo de injurii, miza acestui atac vizează decredibilizarea profesională. Zidaru o acuză că este o „fripturistă” care execută ordine editoriale pentru sume modice: „Te bucuri la Păcuraru că-ți dă 2-3 mii, dreacu' de boschetară”.

Mesajul de fond al înregistrării, tradus dincolo de limbajul violent, este o acuză directă de șantaj și manipulare mediatică la adresa patronului Realitatea Plus, Maricel Păcuraru. Makaveli susține că personajele care îl atacă la televizor nu au independență editorială, ci sunt „închiriate” pentru a înclina balanța publică și a fabrica dosare media.

Zidaru îi sfidează public, arătând că nu se mai teme de campaniile de presă îndreptate împotriva sa: „Păcuraru, mai închiriază-ți băi 7-8, că ăștia doi nu-s buni de nimic. (...) Și acum dați drumul la emisiune, băi, câinilor și vreau să-mi faceți o poveste din aia frumoasă, cum că am făcut 7-8 crime”.

Acest nou episod video al lui Makaveli demonstrează escaladarea unui conflict care a depășit sfera politică, transformându-se într-o reglare de conturi de tip mafiot în spațiul public.

Pe de altă parte, virulența atacului ridică semne de întrebare legitime cu privire la modul în care anumite posturi de televiziune au promovat și legitimat, în trecutul recent, astfel de personaje controversate, doar pentru a se întoarce ulterior împotriva lor.

Instituțiile statului, în special CNA și posibilii anchetatori DNA) au acum în față nu doar un scandal de presă, ci indicii publice despre cum se tranzacționează influența și atacurile mediatice în România.