Makaveli a părăsit România de teama unor înscenări. Ce a spus despre Anca Alexandrescu și George Simion
- Dinu Marian
- 30 martie 2026, 07:19
Alexandru Virgil Zidaru, cunoscut în mediul online sub pseudonimul „Makaveli”, activist, fost consilier parlamentar și candidat independent, a anunțat printr-un videoclip postat pe platforma TikTok că a părăsit teritoriul României. Motivul invocat de acesta este o viitoare audiere iminentă în fața organelor de anchetă și teama de a nu fi victima unei înscenări. Dezvăluirile lui Makaveli au scos la suprafață o legătură directă între AUR și Maricel Păcuraru.
Makaveli, teamă de înscenări cu substanțe interzise
Aflat într-o locație neprecizată din străinătate, Alexandru Zidaru a explicat că plecarea sa este o măsură de precauție temporară. Fostul candidat independent susține că a recurs la acest gest pentru a nu oferi ocazia „sistemului” să îi instrumenteze probe false înainte de a fi chemat la audieri.
„N-am mai vrut să stau în țară aceste 2-3 zile, 4 zile până mă cheamă. Nu că mă împușcă cineva sau că mă bate cineva. Pur și simplu n-am vrut să dau ocazia ca să mi se însceneze ceva, adică vreo 2-3 grame pe la roata de la mașină, chestii din astea, că ăștia se pricep”, a declarat acesta pe TikTok.
Făcând o paralelă cu alte cazuri publice, precum cel al fostului deputat Cristian Rizea, activistul și-a justificat decizia astfel: „N-ați văzut la Rizea? Dom'le, a fost prins cu droguri la volan. Mi-am luat și eu niște măsuri de precauție, că e normal până la urmă, că știm cine suntem.”
Relația cu Anca Alexandrescu și George Simion
Dincolo de afirmațiile legate de presupusa anchetă, mesajul video atinge și subiecte de pe scena politică și mediatică. Alexandru Zidaru a ținut să sublinieze că moderatoarea Anca Alexandrescu și liderul AUR, George Simion, nu au nicio implicare în situația sa actuală, infirmând astfel eventuale zvonuri apărute în spațiul public.
Deși s-au aflat în tabere diferite în context electoral, activistul a declarat că Anca Alexandrescu a avut un comportament corect față de el: „Nu are absolut nicio legătură. Cu mine s-a purtat frumos acea femeie... Mi-a luat și apărarea de câteva ori. Și chiar dacă mă va jigni la emisiune, nu judec. Înțeleg că lucrează acolo.”
În privința liderului AUR, George Simion, Makaveli a infirmat speculațiile conform cărora i s-ar fi cerut retragerea din viața publică sau i s-ar fi oferit avantaje. El a menționat doar o scurtă discuție politică ce ar fi avut loc la începutul anului: „Nu mi-a zis Simion niciodată «retrage-te» sau «îți dau ceva». Singura chestie e că m-a întrebat pe 3 ianuarie, la Parlament: «Bă, dar nu vrei să facem o alianță?». Atât.”
Acuzațiile lui Makaveli
Dezvăluirile lui Makaveli sunt un autodenunț penal care expune mafia alegerilor. Fostul candidat recunoaște că a cumpărat semnături false cu 30.000 de euro, dați direct lui senatorului Ninel Peia. Retragerea sa din cursa pentru Capitală a fost rezultatul unui șantaj orchestrat în biroul patronului Realitatea Plus, Maricel Păcuraru, sub privirile unui presupus agent SRI înarmat.
Totul a fost o tranzacție cinică. Pentru a-l scoate pe Makaveli din joc, Peia a primit trei ani de audiență garantată la Realitatea Plus. Sumele rulate la negru ating 200.000 de euro, datorie cerută acum înapoi. Sernatorul Ninel Peia a negat în Adevărul, toate aceste acuzații.
În acest sistem subteran, bazat pe extorcare și falsuri, liderul AUR, George Simion este descris surprinzător drept o simplă victimă a sistemului.
