Makaveli a părăsit România de teama unor înscenări. Ce a spus despre Anca Alexandrescu și George Simion

Alexandru Virgil Zidaru, cunoscut în mediul online sub pseudonimul „Makaveli”, activist, fost consilier parlamentar și candidat independent, a anunțat printr-un videoclip postat pe platforma TikTok că a părăsit teritoriul României. Motivul invocat de acesta este o viitoare audiere iminentă în fața organelor de anchetă și teama de a nu fi victima unei înscenări. Dezvăluirile lui Makaveli au scos la suprafață o legătură directă între AUR și Maricel Păcuraru.

Aflat într-o locație neprecizată din străinătate, Alexandru Zidaru a explicat că plecarea sa este o măsură de precauție temporară. Fostul candidat independent susține că a recurs la acest gest pentru a nu oferi ocazia „sistemului” să îi instrumenteze probe false înainte de a fi chemat la audieri.

„N-am mai vrut să stau în țară aceste 2-3 zile, 4 zile până mă cheamă. Nu că mă împușcă cineva sau că mă bate cineva. Pur și simplu n-am vrut să dau ocazia ca să mi se însceneze ceva, adică vreo 2-3 grame pe la roata de la mașină, chestii din astea, că ăștia se pricep”, a declarat acesta pe TikTok.

Făcând o paralelă cu alte cazuri publice, precum cel al fostului deputat Cristian Rizea, activistul și-a justificat decizia astfel: „N-ați văzut la Rizea? Dom'le, a fost prins cu droguri la volan. Mi-am luat și eu niște măsuri de precauție, că e normal până la urmă, că știm cine suntem.”

Dincolo de afirmațiile legate de presupusa anchetă, mesajul video atinge și subiecte de pe scena politică și mediatică. Alexandru Zidaru a ținut să sublinieze că moderatoarea Anca Alexandrescu și liderul AUR, George Simion, nu au nicio implicare în situația sa actuală, infirmând astfel eventuale zvonuri apărute în spațiul public.

Deși s-au aflat în tabere diferite în context electoral, activistul a declarat că Anca Alexandrescu a avut un comportament corect față de el: „Nu are absolut nicio legătură. Cu mine s-a purtat frumos acea femeie... Mi-a luat și apărarea de câteva ori. Și chiar dacă mă va jigni la emisiune, nu judec. Înțeleg că lucrează acolo.”

În privința liderului AUR, George Simion, Makaveli a infirmat speculațiile conform cărora i s-ar fi cerut retragerea din viața publică sau i s-ar fi oferit avantaje. El a menționat doar o scurtă discuție politică ce ar fi avut loc la începutul anului: „Nu mi-a zis Simion niciodată «retrage-te» sau «îți dau ceva». Singura chestie e că m-a întrebat pe 3 ianuarie, la Parlament: «Bă, dar nu vrei să facem o alianță?». Atât.”

Dezvăluirile lui Makaveli sunt un autodenunț penal care expune mafia alegerilor. Fostul candidat recunoaște că a cumpărat semnături false cu 30.000 de euro, dați direct lui senatorului Ninel Peia. Retragerea sa din cursa pentru Capitală a fost rezultatul unui șantaj orchestrat în biroul patronului Realitatea Plus, Maricel Păcuraru, sub privirile unui presupus agent SRI înarmat.

Totul a fost o tranzacție cinică. Pentru a-l scoate pe Makaveli din joc, Peia a primit trei ani de audiență garantată la Realitatea Plus. Sumele rulate la negru ating 200.000 de euro, datorie cerută acum înapoi. Sernatorul Ninel Peia a negat în Adevărul, toate aceste acuzații.

În acest sistem subteran, bazat pe extorcare și falsuri, liderul AUR, George Simion este descris surprinzător drept o simplă victimă a sistemului.