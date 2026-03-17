Derapaj verbal al Dianei Buzoianu în comisia parlamentară: Dacă țipați, nu vă crește bărbăția

Dezbaterile privind bugetul Ministerului Mediului pentru anul 2026 au fost marcate marți de un nou moment tensionat în comisiile parlamentare de buget-finanțe. Un schimb de replici aprins între ministrul Mediului, Diana Buzoianu, și senatorul PACE Paul Gheorghe a atras atenția, pe fondul unor acuzații directe și al unei reacții ferme din partea oficialului guvernamental.

Incidentul a avut loc în timpul analizării bugetului instituției, într-un context deja tensionat în Parlament, unde discuțiile pe marginea alocărilor financiare au generat mai multe conflicte între reprezentanții partidelor.

În timpul ședinței, senatorul Paul Gheorghe a intervenit cu un discurs critic la adresa ministrului Mediului, susținând că aștepta de mai mult timp o confruntare directă.

„Dna ministru Diana Anda Buzoianu, știți de când vă aștept? De când aștept să fiu lângă dvs să vă explic argumentat cât de incompetentă sunteți?”, a declarat senatorul, în plenul comisiei.

Ulterior, acesta a continuat pe un ton ridicat, criticând modul în care a fost construit bugetul și invocând mai multe probleme din domeniul mediului.

„Lăsați-mă să vorbesc. Acest buget este foarte prost fundamentat și argumentat, vorbim de sistemul de management integral al deșeurilor, vorbim de 400 de gunoi neconforme și stațiile de tratare a apei care sunt fie vechi fie nu există, despre ce vorbim? Lucrurile esențiale pentru români nu le-ați prevăzut în buget. Vă mai spun încă o dată cât de incompetentă sunteți!”, a afirmat senatorul Paul Gheorghe.

Pe fondul tensiunilor, președinta comisiei de buget a Senatului, Maria Horga, a intervenit pentru a încerca să tempereze discursul senatorului.

„Dle senator, nu luați modelul dlui Câciu”, a spus aceasta, făcând referire la alte episoade tensionate din aceeași zi.

Ulterior, ea a insistat asupra necesității unui comportament civilizat în cadrul dezbaterilor parlamentare.

„Dle senator, credeți că electoratul dvs vă va respecta mai mult pentru că nu o respectați pe dna ministru? Trebuie să respectați o femeie, eu vă rog în calitate de colegă senator a dvs. Vă rog să vă comportați ca un bărbat adevărat și ca un gentleman”, a adăugat Maria Horga.

În contextul în care senatorul a continuat să vorbească pe un ton ridicat, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, i-a răspuns direct, într-o intervenție care a generat reacții în sală.

„Să știți că aroganțele și lătrătura nu iau locul argumentelor. Dacă mă aștepți din decembrie...dle parlamentar, să știți că dacă țipați mai tare la microfon nu vă crește bărbăția (râsete în sală și aplauze, n.red.), adică serios acum...”, a declarat ministrul.

Replica a fost întâmpinată cu râsete și aplauze din partea unor participanți la ședință, marcând un moment de detensionare, dar și amplificând caracterul controversat al schimbului de replici.

Acest episod vine în contextul unor dezbateri intense asupra bugetului de stat pentru anul 2026, care au generat numeroase dispute între reprezentanții partidelor politice.

Diferențele de viziune privind prioritățile bugetare, dar și presiunea economică actuală, contribuie la apariția unor astfel de momente tensionate în Parlament.

Schimbul de replici dintre ministrul Mediului și senatorul PACE reflectă climatul politic actual, în care dezbaterile tehnice sunt adesea însoțite de confruntări verbale.