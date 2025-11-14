Senator din partidul lui Lazarus, fost SOS, acuzat de furt. El spune că e confuzie. Poliția l-a văzut pe camere

Un incident surprinzător îl are în centru pe senatorul Paul Gheorghe, ales inițial pe listele SOS România și actualmente membru al partidului „Dreptate și Frăție”, condus de Luis Lazarus. Acesta este cercetat de polițiști după ce ar fi sustras un rucsac uitat în recepția Hotelului Central Plaza, fiind ulterior identificat datorită imaginilor de pe camerele de supraveghere.

În rucsacul uitat se aflau o tabletă și 1.500 de lei.

„Astazi, politistii din Piatra Neamț au fost sesizati de către un bărbat cu privire la faptul că a uitat în recepția unui hotel din municipiu un rucsac, ce conținea o tabletă și o sumă de bani. După vizionarea imaginilor, s-a stabilit faptul că rucsacul a fost luat de către un bărbat, identificat în persoana numitului Gheorghe Daniel-Paul-Romeo, senator în Senatul României, care a fost depistat ulterior, rucsacul fiind găsit în portbagajul autoturismului cu care acesta se deplasa.

În cauză a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, in care se continua cercetarile.”, precizează comunicatul Poliției.

Parlamentarul afirmă că totul ar fi fost un neînțeles: „Am luat rucsacul crezând că aparține colegului Miron Manega. Este vorba despre o confuzie”, spune senatorul Paul Gheorghe.

El și-a reiterat poziția și într-o declarație separată:

„Vreau să vă spun foarte scurt. Este vorba despre o confuzie. Am vrut să-l ajut pe senatorul Miron Manega (Dumitru Manea - n.r.), că avea bagaj și am vrut să-l ajut. I-am luat acel rucsac, crezând că este al dânsului, și l-am dus la microbuz. Este vorba despre o confuzie și punct”, explică senatorul Daniel-Paul-Romeo Gheorghe.

Paul Gheorghe a trecut recent la „Partidul Dreptate și Frăție”, formațiunea înființată de europarlamentarul Luis Lazarus. Deși proiectul politic nu a fost încă lansat public, senatorul a anunțat atunci că devine neafiliat și că își dorește un alt mod de a face politică.

În mesajul său public, senatorul declara:

„Astăzi începe un nou capitol.

Am ales să fac parte din Partidul Dreptate și Frăție, o mișcare de centru-dreapta care crede în oameni, în principii și în nevoia reală de schimbare a modului de a face politică în România. Nu am luat această decizie ușor. Am făcut-o din convingerea că țara noastră are nevoie de o altfel de politică — una bazată pe respect, onestitate și curajul de a spune adevărul.

De azi, voi activa ca senator neafiliat, dar cu aceeași dorință de a reprezenta cetățenii cu demnitate, responsabilitate și transparență. Cred în dreptate, frăție, muncă și în speranța că putem construi împreună o țară mai dreaptă, mai curată și mai unită.

E timpul să readucem încrederea în politică și demnitatea în slujirea publică.

Mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături și cred, ca și mine, că schimbarea începe cu fiecare dintre noi.

Paul Gheorghe

Senator de Neamț”.