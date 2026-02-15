Ministerul Mediului simplifică procedurile și digitalizează autoritățile de mediu

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat duminică lansarea unui proiect de modernizare a procedurilor administrative, menit să reducă timpul necesar pentru evaluarea impactului asupra mediului și să digitalizeze gestionarea datelor de mediu.

Inițiativa, aflată acum în consultare publică, urmărește să eficientizeze procesul, menținând în același timp standardele de protecție a mediului.

Potrivit oficialilor, proiectul prevede reducerea cu aproximativ 40 de zile a termenelor pentru luarea deciziilor în cadrul etapelor de evaluare a impactului asupra mediului – etapa de evaluare inițială și etapa de încadrare.

În practică, analiza inițială va fi redusă de la 15 la 10 zile, punctul de vedere în etapa de încadrare de la 20 la 15 zile, iar termenul final pentru decizia de încadrare va scădea de la 90 la 60 de zile.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a explicat că măsurile nu afectează normele de protecție a mediului și că digitalizarea va aduce transparență și predictibilitate în procesele administrative.

„Din contră, digitalizarea şi clarificarea etapelor procedurale ne permit să avem procese mai rapide, mai transparente şi mai predictibile pentru investitori, menţinând integral exigenţele de protecţie a mediului”.

Proiectul mai include dezvoltarea unui sistem informatic național care va centraliza datele și raportările privind mediul, reducând birocrația și eliminând necesitatea completării repetate a acelorași formulare de către operatorii economici. Platforma va permite standardizarea rapoartelor, creșterea trasabilității și o monitorizare mai eficientă a conformității cu normele de mediu.

Oficialii ministerului au precizat că raportarea datelor va fi unificată pentru toate autoritățile de mediu în următoarele șase luni, ceea ce va reduce efortul firmelor și va accelera procesul de obținere a avizelor de mediu pentru proiecte investiționale. Diana Buzoianu a subliniat că standardele de mediu rămân obligatorii, iar scopul principal al reformei este eficiența administrativă și predictibilitatea procedurilor.