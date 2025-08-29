Justitie

Consiliul Legislativ respinge reforma pensiilor magistraților și critică procedura Guvernului

Consiliul Legislativ a emis un aviz negativ asupra reformei pensiilor magistraților, criticând modul în care Guvernul a recurs la angajarea răspunderii pentru adoptarea măsurilor. În contextul ședinței Guvernului dedicate discutării Pachetului II fiscal-bugetar, CL a atras atenția asupra procedurii neobișnuite, evidențiind riscurile juridice și instituționale generate de această abordare, potrivit știripesurse.

Aviz negativ al Consiliului Legislativ asupra pensiilor magistraților

Consiliul Legislativ (CL) a motivat decizia printr-o critică clară la adresa Guvernului pentru angajarea răspunderii asupra proiectului de lege privind pensiile magistraților.

În raportul său, CL subliniază că „ocolirea procedurii de examinare și dezbatere a proiectului de lege, atât în cadrul comisiilor de specialitate, cât și în plenul fiecărei camere a Parlamentului (…) și recurgerea la angajarea răspunderii asupra unui proiect de lege nu își găsesc motivare nici în fapt, nici în drept”.

Modificări în pensiile magistraților

Documentul Consiliului Legislativ detaliază faptul că reforma pensiilor speciale, parte a Pachetului II fiscal-bugetar al Guvernului Bolojan, necesită o analiză detaliată și dezbateri parlamentare pe fiecare articol, pentru a fi conformă cu normele constituționale și legislația secundară. În opinia CL, angajarea răspunderii Guvernului înseamnă o presiune asupra Parlamentului, care nu poate dezbate proiectul în mod normal, afectând astfel transparența și controlul democratic.

Sursa foto: dreamstime.com

Măsurile din Pachetul II preconizează modificări semnificative ale pensiilor magistraților, care ar putea fi afectate prin ajustarea sumelor alocate anual. De asemenea, Guvernul estimează economii bugetare, dar Consiliul Legislativ avertizează că aceste calcule nu au fost susținute de evaluări juridice solide, ceea ce ar putea conduce la contestații ulterioare sau chiar blocarea aplicării măsurilor.

Aviz negativ al Consiliului Legislativ privind procedura Guvernului

Consiliul Legislativ a apreciat că proiectul, care modifică mai multe acte normative, trebuie revizuit integral, pentru a respecta legislația în vigoare și normele de tehnică legislativă.

Consiliul subliniază că legislația în vigoare prevede clar mecanisme de control și consultare, care sunt ignorate prin recurgerea la angajarea răspunderii, riscând astfel să genereze conflicte juridice și politice.

Proiecte speciale