Tăriceanu, verdict tăios: Bolojan administrează, nu guvernează. Avem nevoie de viziune economică, nu de ajustări mărunte

Fostul prim-ministru Călin Popescu-Tăriceanu a analizat, ieri, în podcastul „Contrapunct” realizat de ziaristul Dan Andronic, modul în care premierul Ilie Bolojan conduce Executivul, apreciind că actuala formulă „administrează” mai degrabă decât „guvernează” și că lipsește o strategie economică coerentă.

„A guverna înseamnă să stabilești obiective politice clare pe domenii — economie, educație, sănătate, apărare — și să le transformi în politici publice. Eu nu văd asta. Văd ajustări administrative: mai tai de aici, mai pui dincolo, mai mărești o taxă”, a spus Tăriceanu. El a susținut că măsuri precum creșterea TVA pot arăta bine „pe hârtie”, dar riscă să reducă încasările prin evaziune și scăderea activității economice. „Există un punct de inflexiune: mărind taxele, nu neapărat încasezi mai mult”, a punctat fostul premier. Iar averea românilor scade treptat.

În opinia sa, cheia redresării nu este „bățul fiscal”, ci o strategie pro-creștere: „M-aș fi așteptat la alt gen de măsuri pentru a aduce venituri bugetare mai mari: lărgirea bazei, disciplină la colectare, stimulente pentru investiții.” Tăriceanu a indicat ANAF drept zonă critică: „Cu un lider cu experiență și necoruptibil, rezultatele la colectare ar fi cele mai spectaculoase, fără a penaliza mereu pe cei care plătesc.”

Fostul premier a criticat și modul în care a fost gestionat în 2025 programul Rabla: „A început abia în octombrie, cu un buget redus la o cincime din cel inițial; voucherele pentru mașini clasice s-au epuizat în 13 minute, dar sumele pentru hibride și electrice au rămas nefolosite — stimulentele nu mai sunt atractive. România s-a angajat prin PNRR să reducă poluarea din transport; în ritmul acesta, nu ne atingem obiectivele.”

El a adăugat că pachetul de taxe din „Asumarea 2” a mărit taxa auto fără să obțină nici venituri relevante, nici înnoirea parcului: „La final te alegi doar cu înjurături, nu și cu rezultate.”

Tăriceanu a amintit și relația sa trecută cu Bolojan, numit secretar general al Guvernului în mandatul său: „Bolojan e un bun administrator. A pus la punct servicii publice la Oradea, iar ca primar s-a văzut ce a făcut în oraș. Dar conducerea unei țări nu e același lucru. Secretariatul General trebuie să fie centrul de guvernare, să medieze între miniștri, să urmărească agenda legislativă. Pentru asta îți trebuie experiență politică și autoritate.” Actualul premier este, în viziunea sa, „mai degrabă un manager local transpus la nivel național”.

În plan economic, Tăriceanu a pledat pentru consultanță de calibru din zona academică și instituții precum BNR: „Un premier nu trebuie să fie profesor de economie, dar trebuie să se înconjoare de economiști grei.” Ca exemplu de ancoră strategică, el a invocat privatizarea Ford Craiova: „O investiție americană de apărat ‘în sensul exact’, o legare a intereselor României de ale SUA.”

În acepțiunea sa România are nevoie de o viziune clară, cu politici pro-investiții, reformă la colectare, programe industriale predictibile, inclusiv pentru mobilitate nepoluantă și capacitate de execuție. „Altfel, rămânem la cârpeli administrative, în timp ce economia obosește.”

