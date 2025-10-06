Monden

Regele Cioabă, despre averea lui: Sunt cel mai bogat. Câți cocoșei are

Regele Cioabă, despre averea lui: Sunt cel mai bogat. Câți cocoșei are
Regele Cioabă a declarat la o emisiune televizată că este cel mai bogat om. De altfel acesta a explicat și cum se măsoară cocoșeii pe care îi au căpeteniile din etnia rromă.

Regele Cioabă nu are rival

Auto-proclamatul Rege Cioabă a declarat la o emisiune televizată că este un om foarte bogat. ”Aș vrea să vă spun că sunt un om foarte bogat, poate cel mai bogat și știți în ce constă bogăția mea? Că sunt un slujitor al lui Dumnezeu, că am moștenit un nume, de la bunicul meu, numele de Cioabă.

Și pentru că am o familie care mă ascultă și care este o familie binecuvântată de Dumnezeu. Și lucrul acesta este cea mai mare bogăție. dar legat de numele meu, în Biblie spune că mai de preț este un nume decât orice altă bogăție”, a explicat acesta.

”Suntem o valoare pentru etnie”

Acesta a mai spus că familia lui este un brand. ”Când e vorba de familia Cioabă, nu se mai numără cocoșeii pentru că noi suntem o valoare pentru etnia romilor, ca nume, ca brand. Și indiferent câți bani avem, în ce constă averea noastră numele Cioabă, acoperă tot.

Ca să vă dau un exemplu sunt oameni care vor să își dubleze valoarea îmbrăcându-se cu haine scumpe, cumpărând mașini scumpe și umblând să își mărească conturile, dar un nume nu poate să îl cumpere”, a mai declarat Dorin Cioabă.

Cât mai valorează un cocoșel

”Un galben azi valorează 1500 de euro. a crescut mult prețul acestor cocoșei și în consecință și averea romilor a înregistrat în ultima perioadă o mare ascensiune, deși mulți ani a stagnat aurul.

Noi nu cunoaștem numărul cocoșeilor. Noi îl expunem în anumite vase, atunci, când facem clasamentul. Nu sunt unul dintre cei mai avuți dintre romi, pentru noi titlul și familia sunt importante”, a încheiat regele.

