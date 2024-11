Monden Motivul pentru care băiatul Corneliei Catanga refuză să viziteze mormântul mamei sale







Marea interpretă a muzicii lăutărești, Cornelia Catanga, a lăsat multă tristețe atât în sufletele oamenilor din viața sa, cât și a celor care o apreciau și o ascultau. După trei ani de la moartea sa, fiul acesteia nu a putut accepta nici până acum faptul că mama lui nu mai trăiește.

Motivul morții Corneliei Catanga

Interpreta a murit din cauza unui stop cardio-respirator, anunțul fiind făcut de Mara Bănică, îndurerată de vestea grea.

„Din păcate, Cornelia Catanga s-a prăpadit. Sunt împietrită, efectiv. Un stop cardio-respirator, suprapus cu un COVID a răpus-o, acum o oră (n.r.: 03:52), la Spitalul Universitar din Capitală. Dumnezeu să o ierte!”, a scris Bănică în urmă cu trei ani.

Alexandru Pădureanu, fiul Corneliei Catanga, nu vrea să creadă ca mama sa a murit

Soțul regretatei artiste, Aurel Pădureanu, a declarat că își vizitează fosta soție des, însă nu este însoțit de băiat. Motivul pentru care Alexandru Pădureanu, fiul Corneliei Catanga, nu vrea să vină este deoarece acesta nu poate crede că mama lui a murit și preferă să n-o facă. Tragedia a afectat atât fiul, cât și tatăl.

„Înainte mă duceam la ea la mormânt și la două zile, în fiecare zi o perioadă. Acum, ajung la 3-4 zile. Mă duc singur că băiatul nici nu vrea să vină cu mine. Mi-a zis: „Mama nu e moartă”. Și eu tot speram în primul an, ziceam că e plecată. Când mi-am dat seama că nu o să mai fie niciodată, am intrat în depresie, plecam din casă. Eu la biserică mi-am găsit liniștea. Într-un an și ceva am slăbit 18 kilograme. Aveam o stare proastă, dar cum nu știu ce a făcut divinitatea. Poate se roagă ea pentru mine și Alexandru. Mi-a dat o putere teribilă.”, a mărturisit Aurel Pădureanu.

Unde se află aurul artistei

Fanii artistei de muzică lăutărească, Cornelia Catanga, știu că aceasta a avut o perioadă în care ea avea spectacole în care purta o multitudine de bijuterii impunătoare din aur. Cu toate astea, bijuteriile pe care le avea în cadrul concertelor au dispărut în ultimii ani din viață. Aurel Pădureanu a explicat motivul pentru care celebra artistă nu-și mai purta aurul. Acest fapt este cauzat de sacrificiul făcut de artistă: l-a vândut pe tot de dragul fiului.

Cornelia a vrut ca fiul ei să ajungă muzician de renume, astfel a vândut tot aurul pentru a face rost de bani să achite lecțiile de pian ale lui Alexandru.

„Ea și-a dorit tare mult ca Alexandru să ajungă un muzician de renume. Așa că, atunci când nu mai aveam bani, căci în muzică ai și perioade mai puțin bune, ea își mai vindea din aur, din bijuterii, pentru plata lecțiilor lui de pian”, a declarat fostul soț.

De asemenea, acesta a a mai spus, pentru cancan.ro, că „Nu avea galbeni sau cocoșei, moștenire din familie, ci bijuterii moderne, din aur, cumpărate din străinătate, unde a susținut concerte. Avea destul de multe, investise în aur, dar le-a dat pe toate, a vândut și ultimul gram. Mai dădea și de prin casă, una și alta. Și nu i-a părut rău, fiul nostru chiar a ajuns un mare pianist de jazz, unul dintre cei mai buni din România, a susținut concerte și la New York”.