Monden Mirela Vaida a ajuns la Urgențe. Medicii i-au dat o veste cruntă







Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii „Acces Direct”, trebuia să își serbeze ziua de naștere cu familia în Paris, dar fiul ei, Vladimir, s-a îmbolnăvit și a ajuns la Urgențe. În prezent, micuțul se recuperează și urmează un regim strict.

Medicii i-au spus că fiul ei are apendicită acută și că trebuie operat de urgență. Prezentatoarea a declarat că a renunțat la vacanța la Paris și că a stat alături de băiețelul ei.

Mirela Vaida a ajuns la Urgențe

„Anul acesta, ziua mea a fost foarte atipică. Am avut planuri foarte mari, dar a trebuit să renunțăm la absolut orice, deoarece o apendicită acută ne-a dat peste cap și a trebuit să ajungem cu Vladimir la urgențe și să-l și operăm, chiar săptămâna aceasta, care precede ziua mea de naștere.

Aveam planificată o escapadă în cinci, la Paris, am cumpărat și bilete, am ales și hotelul la care să stăm, eram foarte entuziasmați că vom merge pentru prima dată cu copiii la Paris și ne făcusem planuri mari, dar socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg.

Așa că, anul acesta, am stat acasă doar noi, nu am ieșit nicăieri, nici la restaurant, nici în oraș, tocmai pentru că Vladimir nu are voie să mănânce decât supă și iaurt, nu are voie să facă efort sau să stea prea mult în picioare. Deci am stat noi lângă el și cred că e cel mai bine așa: în liniștea noastră, în liniștea casei, în pijamale, în hăinuțe comode. Ne-am simțit bine și ne-am bucurat unii de alții”, a spus prezentatoarea.

A învățat greu să se simtă bine în pielea ei

Mirela Vaida a mai declarat că abia la 43 de ani a învățat să se simtă bine în pielea ei și să își accepte defectele. Prezentatoarea a spus că se simte mult mai tânără atât fizic, cât și psihic.

Mirela Vaida este împăcată cu viața ei

„Abia acum pot spune că sunt un om care se simte bine în pielea lui, care nu mai are o problemă că nu are picioare lungi, că nu are nasul în vânt, că are buzele nu știu cum. Sunt o femeie foarte bine cu mine însămi, liniștită, împăcată, am tot ce-mi trebuie.

Nu simt că am 43, simt tot undeva cam pe la 30-33. Mă simt cu 10 ani mai tânără, și ca fizic, și ca psihic, ca spirit. Nu aș spune chiar de 20 de ani, m-aș alinta, dar 30-33, da, cam pe acolo m-aș simți”, a mai spus Vaida pentru Cancan.