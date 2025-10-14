PMB vrea să interzică mașinile de aprovizionare, curierat și salubrizare în orele de vârf

Primăria Capitalei propune interzicerea circulației și staționării autovehiculelor de aprovizionare, curierat și salubrizare în intervalele 07:00–10:00 și 16:00–19:00, pentru fluidizarea traficului.

Primăria Municipiului București (PMB) a lansat în dezbate publică un proiect de hotărâre ce vizează interzicerea circulației și staționării autovehiculelor destinate aprovizionării, curieratului și salubrizării în intervalele orare 07:00–10:00 și 16:00–19:00.

Măsura se aplică pe întreg teritoriul Municipiului București și urmărește reducerea aglomerației din orele de vârf, creșterea siguranței rutiere și limitarea poluării.

Proiectul este inițiat de Primarul General, Stelian Bujduveanu, care a explicat că administrația locală caută soluții concrete pentru una dintre cele mai presante probleme ale Capitalei – traficul excesiv.

Într-o declarație oficială, primarul general Stelian Bujduveanu a subliniat că Bucureștiul se confruntă zilnic cu un volum de trafic record – peste 1,7 milioane de autovehicule înmatriculate în Capitală și alte 300.000 care intră zilnic din județele limitrofe.

„Traficul din București este una dintre cele mai mari provocări ale administrației locale și o sursă permanentă de nemulțumire pentru cetățeni. Avem astăzi peste 1,7 milioane de mașini înmatriculate și alte aproximativ 300.000 care intră zilnic în oraș. Este evident că acest oraș nu mai poate susține un asemenea volum fără măsuri clare de prioritizare”, a declarat Bujduveanu.

Primarul a precizat că decizia a fost luată după consultări cu Ministerul Afacerilor Interne, în baza analizelor de trafic efectuate de Poliția Rutieră și structurile PMB.

„Împreună cu Ministerul Afacerilor Interne am decis să propunem dezbaterii publice o măsură concretă: interzicerea circulației în intervalele de vârf a mașinilor care nu au un rol esențial în acele momente. Nu este o măsură împotriva agenților economici sau a operatorilor de salubritate, ci una în favoarea cetățenilor. Măsura va elibera din trafic 150.000 de mașini”, a mai spus edilul.

Proiectul PMB are mai multe obiective clare, prezentate în nota de fundamentare transmisă public:

Fluidizarea traficului rutier în intervalele de vârf, 07:00–10:00 și 16:00–19:00;

Creșterea siguranței pietonale , în special în zonele cu școli, spitale și artere aglomerate;

Reducerea poluării atmosferice și fonice generate de mașinile grele;

Menținerea fluxurilor de aprovizionare în afara intervalelor critice, pentru o distribuție mai previzibilă;

Alinierea la bune practici din alte capitale europene care au introdus restricții similare (Viena, Paris, Madrid).

PMB consideră că măsura va contribui la optimizarea circulației și la scăderea emisiilor în zonele dens populate.

Proiectul de hotărâre prevede sancțiuni contravenționale pentru cei care încalcă interdicțiile de circulație sau staționare.

Amenzile propuse sunt cuprinse între 3.000 și 5.000 de lei, iar controlul va fi efectuat de:

Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București ,

Polițiile locale de sector ,

Personalul împuternicit de Primarul General, conform prevederilor legale.

Măsura este considerată necesară pentru a descuraja nerespectarea regulilor și pentru a asigura un impact real asupra traficului.

Documentul supus consultării publice prevede mai multe categorii exceptate de la interdicție, fără a fi nevoie de derogare specială.

Astfel, nu se vor aplica restricții pentru:

autovehiculele serviciilor de urgență (ISU, SMURD, ambulanțe publice și private);

vehiculele Poliției Române, Jandarmeriei și Poliției Locale , aflate în misiune;

structurile militare și poșta militară , în operațiuni de interes național;

autovehiculele operatorilor de utilități publice – energie, gaze, apă-canal, termoficare, telecomunicații – atunci când intervin pentru avarii;

activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire , transportul materialelor antiderapante și întreținerea drumurilor;

transportul de medicamente, sânge, organe și consumabile medicale critice pentru spitale.

Lista excepțiilor a fost elaborată împreună cu Ministerul de Interne și autoritățile sanitare, pentru a evita afectarea serviciilor esențiale.

Potrivit PMB, interzicerea temporară a circulației vehiculelor de aprovizionare și curierat ar duce la o reducere estimată de 150.000 de vehicule în traficul de dimineață și seară.

Administrația Capitalei consideră că măsura va reduce durata medie de deplasare cu 15–20% pe principalele artere, în special în zonele centrale și comerciale.

De asemenea, se estimează o scădere a nivelului de poluare cu particule fine și oxizi de azot, dar și o reducere a zgomotului urban în perioadele critice.

Cetățenii, organizațiile profesionale și operatorii economici pot trimite observații și propuneri până la sfârșitul lunii octombrie 2025.

Sugestiile pot fi transmise:

prin e-mail la adresa comunicată de PMB în anunțul oficial;

prin poștă sau depuse direct la registratura Primăriei Capitalei, cu mențiunea „pentru proiectul de reglementare orar trafic aprovizionare”.

După finalizarea perioadei de consultare, proiectul urmează să fie analizat de Consiliul General al Municipiului București (CGMB), care va decide adoptarea, modificarea sau respingerea sa.

PMB invocă exemple din alte capitale europene care au introdus reglementări similare pentru orele de vârf:

Paris – restricții de aprovizionare în intervalul 07:00–10:00;

Viena – program strict pentru transportul de marfă și interdicție în zonele pietonale;

Madrid – livrări permise doar cu vehicule electrice în centrul orașului;

Amsterdam – acces limitat pentru vehiculele comerciale tradiționale, cu accent pe flote verzi.

Primăria susține că Bucureștiul trebuie să urmeze același model pentru a-și moderniza infrastructura și pentru a deveni un oraș mai respirabil.