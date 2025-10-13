În ajun de hram la Chişinău: zi scurtă şi trafic restricţionat. Când începe distracţia

Republica Moldova. Chişinăuenii sunt în febra pregătirilor pentru Hramul Capitalei, care este sărbătorit tradiţional la 14 octombrie.

După două zile de weekend, bugetarii au avut luni zi scurtă, iar ziua de marţi a fost declarată zi de odihnă în Chişinău.

Primăria a anunţat programul activităţilor religioase şi culturale, dar şi suspendarea circulaţiei rutiere pe anumite tronsoane.

Sărbătoarea va debuta la ora 08:00 cu Liturghia de Hram la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului”. Inaugurarea oficială a sărbătorii a fost programată pentru ora 10.00. Pe scenă vor urca Orchestra Simfonică, Capela Corală Academică „Doina”, Corala „Vocile Primăverii” și soliștii Mariana Bulicanu, Marina Dobrescu și Violeta Măciunșch.

Cel puţin două ore au fost programate pentru copii. În program a fost inclus spectacolul „Mărgăritare, copiii cântă pentru copii”, cu participarea Orchestrei Simfonice a Liceului Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu”, ansambluri de tineri interpreți și coruri școlare.

După-amiaza va fi dedicată folclorului și tradițiilor populare. Vor evolua artiștii Maria Iliuț, Veta Ghimpu-Munteanu, Suzana Popescu, Nicolae Palit, Natalia Munteanu, Constantin Rotaru, precum şi ansamblurile „Fluieraș”, „Hora Chișinăului” și „Romanița”.

Seara vor evolua Frații Advahov, Lupii lui Calancea & GUZ. Apoi urmează spectacolul „Epic Symphonic”, cu participarea Marianei Bulicanu, Arinei Mura, Marcus Lawyer, DJ Guarja și DJ Tayana.

De Hramul Chişinăului, transportul public va circula în regim special. Începând de luni, ora 22:00 va fi suspendată circulaţia rutieră pe bulevardul Ștefan cel Mare între străzile Bănulescu-Bodoni și Alecsandri.

Toate troleibuzele și autobuzele vor fi redirecționate pe străzile adiacente până miercuri dimineață la ora 05:00. Transportul public va circula conform orarelor zilei de duminică, cu excepția rutei nr. 36 ,,or. Chișinău-or. Ialoveni”.

Creştinii ortodocşi de rit vechi sărbătoresc pe 14 octombrie Acoperământul Maicii Domnului sau, cum se spune în popor – Pocroave. Este o sărbătoare în amintirea unei minuni întâmplate în Biserica Maicii Domnului din cartierul Vlaherne din Constantinopol, în secolul al X-lea.

La sfârșitul vieții Sfântului Andrei cel Nebun pentru Hristos, Andrei din Constantinopol, acesta împreună cu mai mulți credincioși au văzut-o pe Maica Domnului împreună cu Sfântul Ioan Botezătorul și alți sfinți și îngeri, în timpul unei slujbe din Biserica Născătoarei de Dumnezeu din Vlaherne.

La ora patru dimineața, Maica Domnului s-a arătat înaintea poporului, stând în văzduh și rugându-se cu lacrimi. Sfântul Acoperământ era ținut în mâini deasupra capetelor credincioșilor. În jurul ei se aflau apostolii, sfinții și mucenicii.

În acel moment, Constantinopolul era amenințat de o primejdie, cel mai probabil invazia rușilor kieveni din 907 sau 911, iar Maica Domnului a intrat în mijlocul Bisericii, a îngenuncheat și, cu chipul plin de lacrimi, a rămas mai mult timp acolo pentru rugăciune.

După acest episod al Maicii Domnului, primejdia a fost îndepărtată și orașul a fost scutit de suferință.