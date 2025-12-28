Campioana olimpică Daria Dmitrieva vine la CSM București. Promite să impresioneze în Liga Națională

Handbalista rusoaică Daria Dmitrieva a semnat un contract cu echipa feminină de handbal CSM București, valabil pentru următoarele două sezoane, 2026–2028.

Transferul a fost confirmat de club și prevede sosirea jucătoarei de la formația maghiară Ferencvárosi TC din Budapesta.

Dmitrieva este campioană olimpică cu echipa națională a Rusiei și are un palmares extins în competițiile europene.

Daria Dmitrieva, în vârstă de 30 de ani, și-a construit cariera în handbalul intern din Rusia și în competițiile europene.

Ea a evoluat la cluburi precum Dinamo Volgograd, Lada Togliatti, TSKA Moscova și Krim Ljubljana, înainte de a se transfera la Ferencvárosi TC din Ungaria.

Anunțul oficial al transferului confirmă contractul semnat cu CSM București pentru două sezoane, începând din vara viitoare.

La nivel de echipă națională, Dmitrieva a făcut parte din lotul Rusiei care a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice din 2016 la Rio de Janeiro.

De asemenea, ea a cucerit medalia de argint la ediția Jocurilor Olimpice din 2020 și o medalie de argint la Campionatul European din 2018, potrivit informațiilor din presa sportivă.

Clubul CSM București a publicat un comunicat în care explică intențiile din spatele acestui transfer. În acel document, conducerea clubului precizează:

„Prin acest transfer, CSM București începe reconstrucția echipei în perspectiva realizării obiectivelor din competițiile interne și europene pentru următorii doi ani, mizând pe experiența și mentalitatea puternică, pe calitățile tehnice și spiritul de lider ale Dariei Dmitrieva.”

Jucătoarea, care va ocupa postul de centru în cadrul formației din Capitală, a transmis la rândul ei un mesaj despre viitoarea perioadă:

„Mă bucur să mă alătur echipei CSM pentru următoarele două sezoane! Aștept cu nerăbdare noi provocări și să dau tot ce am mai bun pentru echipă și suporteri!”

Antrenoarea echipei CSM București, Bojana Popovic, a comentat transferul printr-o declarație oficială. Ea a subliniat importanța achiziției pentru strategia sportivă a formației:

„Mă bucur că vom avea în echipă o altă jucătoare de top, cu multă experiență și calitate. Cred că o jucătoare de un asemenea calibru va fi foarte importantă pentru lotul nostru în sezoanele următoare și aștept cu nerăbdare viitoarea colaborare.”

CSM București se află într-un proces de consolidare a lotului înainte de debutul competițional din 2026, atât în cadrul Ligii Naționale de handbal feminin, cât și în competițiile europene de club.

Clubul urmărește să îmbine experiența internațională a noilor achiziții cu tinere talente pentru a îndeplini obiectivele stabilite pentru următoarele sezoane.

Handbalul feminin de club din România continuă să atragă jucătoare de top din ligile internaționale, iar CSM București rămâne unul dintre cluburile cu cel mai important buget și cele mai ambițioase planuri sportive.

Transferul Dariei Dmitrieva marchează una dintre cele mai importante mișcări ale perioadei de mercato de iarnă, fiind așteptat să influențeze evoluția echipei în competițiile interne și europene începând cu sezonul 2026–2027.