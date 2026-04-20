USR nu exclude varianta alegerilor anticipate. Argumentele lui Radu Miruță

Uniunea Salvați România (USR) este pregătită să ia în calcul inclusiv varianta alegerilor anticipate, în contextul tensiunilor din coaliția de guvernare, potrivit ministrului Apărării, Radu Miruță. Pe Facebook, oficialul a scris că renunțarea la reformele începute ar echivala cu un abandon politic.

„Dacă toate apelurile la raţiune sunt fără ecou, noi la USR suntem pregătiţi să mergem şi în alegeri anticipate, dar să renunţăm la lupta începută şi să lăsăm ţara pe mâinile combinaţiilor PSD style, după 10 luni când abia am început curăţenia, ar fi un abandon”, a scris el.

Ministrul Radu Miruță a adăugat că actualul context reprezintă un „moment al adevărului”, pe care îl consideră esențial în delimitarea liderilor politici de cei care acționează pe baza intereselor de partid.

„E ‘momentul adevărului’ care poate separa lideri de interese de partid! E ‘momentul adevărului’ când decidem ce alegem - zborurile Nordis şi cutiile de pantofi, jocurile băieţilor deştepţi din energie, sau administraţie corectă şi cu cap? Împreună, oamenii buni pot duce România acolo unde merită să fie”, a continuat oficialul.

Radu Miruță acuză Partidul Social Democrat că nu a venit, în ultimele luni, cu soluții reale pentru problemele bugetare și susține că actualele decizii ale Guvernului au fost adoptate cu acordul formațiunii social-democrate.

„Nu poţi fi ziua la guvernare şi seara în opoziţie la televizor şi pe reţelele sociale. Oamenii politici maturi îşi asumă decizii, nu dau foc la casă ca să se laude apoi că vor să stingă flăcările, dar nu au apă şi niciun alt plan. Dacă tot invocaţi acest ‘moment’, spuneţi şi ce aţi făcut în ultimele decenii: de ce industrii întregi au fost ţinute pe loc, de ce funcţiile au devenit recompense politice şi nu responsabilităţi, de ce performanţa a fost înlocuită cu loialitatea. Şi mai ales: explicaţi dezastrul bugetar lăsat în urmă”, a explicat acesta.

Ministrul a mai spus că măsurile de reformă au stârnit nemulțumiri, însă a subliniat că procesul de restructurare administrativă este necesar, chiar dacă implică dificultăți.

„Curăţenia doare, dar trebuie să plătim acest preţ”, a arătat Miruță.

Acesta a criticat și poziția PSD față de premierul Ilie Bolojan, susținând că retragerea sprijinului politic reflectă o dispută mai amplă privind direcția guvernării.

„PSD spune că nu îl mai susţine pe Ilie Bolojan. E dreptul lor chiar să nu respecte un protocol al Coaliţiei. Dar nu doar despre Ilie Bolojan e vorba, ci despre zbaterea PSD de a ţine ţara noastră captivă intereselor de partid. Pe asta e lupta, mascată sub tot felul de ambalaje sclipicioase”, a afirmat ministrul.

Radu Miruță a explicat că a promovat măsuri de eficientizare și reducere a privilegiilor, înlocuind, în opinia sa, logica politică tradițională cu criterii de performanță. De asemenea, el a afirmat că reformele vor continua, chiar și în condiții politice dificile.

Afirmațiile vin în contextul în care PSD urmează să decidă prin vot dacă își menține sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan, în timpul unei consultări interne desfășurate la nivelul partidului.