Zeci de mineri și energeticieni de la Complexul Energetic Oltenia au intrat în greva foamei. Ce cer sindicaliștii 

Angajații de la Complexul Energetic Oltenia au intrat în greva foamei. Sursa foto: Captură video Youtube
Aproximativ 50 de mineri și energeticieni de la Complexul Energetic Oltenia au intrat, miercuri, de la ora 11:00, în greva foamei în fața Ministerului Energiei, protestând față de riscul pierderii locurilor de muncă și față de lipsa unor măsuri de protecție socială pentru angajați. Confederația Cartel ALFA a transmis că situația este „profund îngrijorătoare” și a criticat lipsa unui dialog real între autorități, conducerea companiei și reprezentanții salariaților.

Aproximativ 1.500 de angajați ai companiei riscă să își piardă locurile de muncă

Protestul are loc în contextul în care aproximativ 1.500 de salariați ai companiei, angajați cu contracte individuale de muncă pe perioadă determinată, riscă să își piardă locul de muncă începând cu 1 aprilie. Mulți dintre aceștia lucrează de peste trei ani la societate.

„Faptul că lucrătorii se văd nevoiți să recurgă la greva foamei pentru a fi ascultați arată gravitatea crizei sociale din sectorul energetic și lipsa unui dialog real și eficient între autorități, conducerea companiei și reprezentanții salariaților”, au anunțat reprezentanții confederației.

Organizația sindicală cere o „tranziție justă” în sectorul energetic

Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA a susținut că situația a apărut din cauza unei gestionări defectuoase a procesului de tranziție energetică și consideră îngrijorător faptul că lucrătorii au ajuns să recurgă la o formă extremă de protest pentru a fi ascultați.

Cazul educătoarei de la Hâncești ia amploare. Certificatul de deces indică cădere de la înălțime, dar apar informații despre o tentativă de suicid din 2025
Iran se laudă că a doborât un F-15. Donald Trump a anunțat că războiul se apropie de final. Live text
Sindicaliștii au afirmat că angajații care au contribuit la stabilitatea energetică a României riscă acum să rămână fără loc de muncă și fără garanții sociale, în pragul sărbătorilor pascale.

Complexul Energetic Oltenia

Complexul Energetic Oltenia. Sursa foto Arhiva EVZ

Potrivit organizației sindicale, restructurarea sectorului energetic ar trebui realizată printr-o „tranziție justă”, care să includă investiții în tehnologii noi, dar și măsuri de protecție pentru salariați și pentru comunitățile care depind de această industrie.

Organizația sindicală a solicitat un dialog de urgență

CNS Cartel ALFA a solicitat Guvernului și Ministerului Energiei „să deschidă de urgență un dialog” cu reprezentanții angajaților și să identifice soluții pentru evitarea unei crize sociale.

Sindicaliștii spun că există fonduri europene și soluții tehnice pentru modernizarea industriei energetice, însă este nevoie de voință politică pentru a proteja locurile de muncă.

