Zeci de mineri și energeticieni de la Complexul Energetic Oltenia au intrat în greva foamei. Ce cer sindicaliștii 

Aproximativ 50 de mineri și energeticieni de la Complexul Energetic Oltenia au intrat, miercuri, de la ora 11:00, în greva foamei în fața Ministerului Energiei, protestând față de riscul pierderii locurilor de muncă și față de lipsa unor măsuri de protecție socială pentru angajați. Confederația Cartel ALFA a transmis că situația este „profund îngrijorătoare” și a criticat lipsa unui dialog real între autorități, conducerea companiei și reprezentanții salariaților.

Protestul are loc în contextul în care aproximativ 1.500 de salariați ai companiei, angajați cu contracte individuale de muncă pe perioadă determinată, riscă să își piardă locul de muncă începând cu 1 aprilie. Mulți dintre aceștia lucrează de peste trei ani la societate.

„Faptul că lucrătorii se văd nevoiți să recurgă la greva foamei pentru a fi ascultați arată gravitatea crizei sociale din sectorul energetic și lipsa unui dialog real și eficient între autorități, conducerea companiei și reprezentanții salariaților”, au anunțat reprezentanții confederației.

Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA a susținut că situația a apărut din cauza unei gestionări defectuoase a procesului de tranziție energetică și consideră îngrijorător faptul că lucrătorii au ajuns să recurgă la o formă extremă de protest pentru a fi ascultați.

Sindicaliștii au afirmat că angajații care au contribuit la stabilitatea energetică a României riscă acum să rămână fără loc de muncă și fără garanții sociale, în pragul sărbătorilor pascale.

Potrivit organizației sindicale, restructurarea sectorului energetic ar trebui realizată printr-o „tranziție justă”, care să includă investiții în tehnologii noi, dar și măsuri de protecție pentru salariați și pentru comunitățile care depind de această industrie.

CNS Cartel ALFA a solicitat Guvernului și Ministerului Energiei „să deschidă de urgență un dialog” cu reprezentanții angajaților și să identifice soluții pentru evitarea unei crize sociale.

Sindicaliștii spun că există fonduri europene și soluții tehnice pentru modernizarea industriei energetice, însă este nevoie de voință politică pentru a proteja locurile de muncă.