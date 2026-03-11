Salarii mai mici, angajați mai puțini și putere de cumpărare în scădere în 2026. Raport al Finanțelor

Ministerul Finanțelor a prezentat proiectul de buget pentru anul 2026, bazat pe un scenariu macroeconomic prudent, în care consumul este afectat de diminuarea puterii de cumpărare, într-un context de inflație ridicată în prima jumătate a anului. Informațiile provin din Raportul privind situația macroeconomică pe anul 2026 și proiecția acesteia pe anii 2027-2029.

Pe latura ofertei, se preconizează o revenire treptată a sectorului industrial, însă cu o evoluție moderată, de 0,5%. Sectorul construcțiilor va înregistra un avans mai puternic, de 4,1%, susținut de continuarea proiectelor de infrastructură. Serviciile vor reveni și ele în teritoriu pozitiv, însă cu o creștere modestă de 0,4%.

Pe partea cererii, după încheierea Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), se așteaptă o accelerare a absorbției fondurilor prin instrumentul "Next Generation EU". Gestionate responsabil, acestea ar putea genera o creștere de 4% a investițiilor brute.

„Consumul privat va încetini cu 0,8% comparativ cu 2025, ca urmare a scăderii puterii de cumpărare a populației și a impactului măsurilor de ajustare fiscală.

Exportul net va contribui pozitiv la creșterea economică cu 0,5 puncte procentuale, rezultatul unei majorări de 2,7% a exportului de bunuri și servicii, în timp ce importul va avansa mai lent, cu 1,2%”, se arată în raport.

Deficitul contului curent al balanței de plăți externe este estimat la 26,6 miliarde euro, reprezentând 6,6% din PIB. Pe piața muncii, numărul de salariați va scădea cu peste 2.000 de persoane, ajungând la 5,466 milioane, iar rata șomajului se va menține la 3,4%.

Salariile nominale, atât în sectorul public, cât și în cel privat, vor înregistra o decelerare, de la 6,1% în 2025 la 5,5% în 2026. Inflația anuală este prognozată la 3,6% la sfârșitul anului, media anuală fiind estimată la 6,5%, urmând ca procesul inflaționist să se atenueze după prima jumătate a anului.

Prognoza pentru perioada 2027-2029 anticipează o ameliorare a contextului economic intern, cu o creștere medie anuală a PIB-ului de peste 2%, în ciuda continuării măsurilor de consolidare bugetară. Investițiile brute, cu un ritm mediu anual de 2,7% și o rată de investiție ce va depăși 27% la sfârșitul perioadei de prognoză, rămân pilonul principal al creșterii economice.

„După declinul din 2026, consumul privat va avansa cu un ritm mediu anual de 2,6%, peste creșterea medie a PIB-ului. Exportul net va avea o contribuție ușor negativă, de circa 0,2 puncte procentuale, în timp ce importurile vor depăși exporturile cu un ritm mediu anual de 3,3%”, se mai arată în raportul Ministerului Finanțelor.

Construcțiile vor continua să se dezvolte peste ritmul PIB, cu o medie anuală de 2,8%, susținute de fondurile europene. Industria va înregistra o creștere medie anuală de 2,1%, iar serviciile se vor relansa cu o rată medie anuală de peste 2%, sprijinite în special de sectoarele cu valoare adăugată ridicată.

Deficitul contului curent va scădea gradual la 5,8% din PIB până în 2029, reducând dezechilibrul economic extern. Ocuparea forței de muncă se va îmbunătăți, cu aproximativ 199.000 salariați în plus și o rată a șomajului care va coborî la 3%, sub nivelul de dinaintea pandemiei. Câștigul salarial brut mediu anual va fi de 5,7%, susținând reluarea creșterii puterii de cumpărare.

Inflația se va încadra în marjele țintei BNR, atingând 2,5% la sfârșitul lui 2029, iar media anuală fiind de 2,8%. Previziunile consideră ani agricoli normali, stabilizarea prețurilor energiei și materiilor prime la nivel global, precum și o depreciere moderată a monedei naționale față de euro.