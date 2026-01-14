Inflația în decembrie 2025 a fost de 9,7%, comparativ cu decembrie 2024. Energia electrică, cea mai mare scumpire

Rata anuală a inflaţiei în România a scăzut uşor în decembrie 2025, ajungând la 9,7% comparativ cu aceeași lună a anului precedent, după ce în noiembrie fusese de 9,8%, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Indicele preţurilor de consum în luna decembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2025 a fost 100,22%. Rata anuală a inflaţiei în decembrie 2025 comparativ cu decembrie 2024 a fost 9,7%, iar rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni faţă de precedentele 12 luni a fost 7,3%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).

Indicele armonizat al preţurilor de consum în decembrie 2025 comparativ cu noiembrie 2025 a fost 100,23%. Rata anuală a inflaţiei calculată pe baza indicelui armonizat a fost 8,6% în luna decembrie 2025.

Rata medie a creșterii prețurilor de consum în ultimele 12 luni, calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor, a fost de 6,8%. Produsele alimentare au înregistrat o majorare de 7,75% în decembrie 2025 față de aceeași lună a anului precedent și de 0,37% comparativ cu noiembrie 2025.

La această categorie, cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat la cacao și cafea, cu 24,67% față de decembrie 2024 și cu 2,64% față de luna anterioară. Cartofii au consemnat cea mai mare scădere, cu -11% față de decembrie 2024 și cu -0,79% în raport cu noiembrie 2025.

Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48% în decembrie 2025 față de aceeași lună a anului trecut și cu 0,08% comparativ cu noiembrie 2025. Energia electrică a înregistrat cea mai mare majorare, cu 60,91% față de decembrie 2024, iar categoria „energie electrică, gaze și încălzire centrală” s-a scumpit cu 37,54% față de decembrie 2024 și cu 0,62% față de noiembrie 2025.

Serviciile au crescut cu 11% în decembrie 2025 față de decembrie 2024 și cu 0,28% față de luna anterioară. Transportul CFR a consemnat cea mai mare majorare în această categorie, cu 24,40% față de decembrie 2024 și cu 9,79% față de noiembrie 2025.