Numărul stațiilor care vând motorină se va diminua dramatic până în 2030 în Marea Britanie

Conform specialiștilor britanici, numeroase stații de alimentare cu carburant ar putea renunța la comercializarea motorinei până în anul 2030. Această schimbare este motivată de tranziția accelerată către vehicule electrice și de presiunile tot mai mari asupra industriei pentru a reduce emisiile de carbon, informează Express.

Experții avertizează că, pe măsură ce cererea pentru combustibili fosili scade, operatorii de benzinării vor fi nevoiți să se adapteze rapid, investind în infrastructura necesară pentru încărcarea mașinilor electrice. În acest context, motorina ar putea deveni din ce în ce mai greu de găsit, ceea ce ar da bătăi de cap șoferilor care au mașini pe motorină.

Mai exact, zilele motorinei ar putea fi numărate, potrivit unui nou raport care anticipează un viitor în care alimentarea cu combustibil va deveni un lux. În acest context se poate spune că se apropie sfârșitul unei ere pentru motoarele diesel.

Studiul avertizează că, în doar patru ani, unele benzinării ar putea elimina complet pompele de motorină, pe fondul unei „morți accelerate” a acestui combustibil.

Șoferii ar putea descoperi într-o zi că alimentarea rezervorului se va transforma într-o adevărată aventură, pe măsură ce stațiile încep să renunțe la diesel pentru a face loc stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice (EV).

Un raport recent al grupului de experți New AutoMotive, specializat în vehicule electrice, anticipează că unele benzinării din Londra ar putea înceta să mai comercializeze motorină, pe fondul scăderii accentuate a cererii. La nivel național, perspectiva este chiar mai drastică: multe dintre cele aproximativ 8.400 de benzinării din Marea Britanie ar putea renunța complet la acest combustibil până în 2035.

Potrivit experților, această schimbare este alimentată de reducerea semnificativă a numărului devehicule diesel de pe șosele, ceea ce creează un „punct de cotitură” pentru comercianții cu amănuntul, pentru care stocarea motorinei devine tot mai puțin rentabilă.

Ben Nelmes, director executiv al New AutoMotive, a explicat că motorina „nu se păstrează bine” dacă nu este vândută rapid. „Dacă combustibilul rămâne în rezervoare fără a fi utilizat, se degradează. Pe măsură ce oferta de motorină se reduce, tot mai mulți șoferi vor concluziona că cea mai simplă soluție este să treacă la vehicule electrice și să evite complicațiile”, a subliniat el.

Statisticile recente conturează o perspectivă îngrijorătoare pentru viitorul motorinei. În 2023, vânzările acestui combustibil au scăzut cu 22% față de nivelul record atins în 2017, iar numărul vehiculelor diesel pe șosele se reduce alarmant. Estimările indică faptul că, în doar zece ani, ar putea rămâne în jur de 250.000 de mașini diesel, comparativ cu cele 15,5 milioane înregistrate în iunie 2025.

Londra ar putea deveni primul oraș britanic fără mașini diesel, în mare parte datorită extinderii Zonei cu Emisii Ultra-Reduse (ULEZ). Proprietarii de vehicule diesel mai vechi, înmatriculate înainte de septembrie 2015, plătesc deja o taxă zilnică de 12,50 lire sterline pentru a circula prin capitală.

Cu toate acestea, guvernul susține că nu există indicii că stațiile de pe autostrăzi vor opri distribuția motorinei până în 2030. „Este esențial să sprijinim tranziția către electricitate, motiv pentru care oferim 7,5 miliarde de lire sterline pentru a stimula producția internă și a proteja locurile de muncă viitoare”, a declarat un purtător de cuvânt.

Steve Gooding, directorul Fundației RAC, atrage însă atenția asupra riscurilor unei retrageri premature a motorinei. „În curând, s-ar putea ca șoferii de diesel să se trezească căutând benzinării disponibile, într-un scenariu invers față de cel al vehiculelor electrice, care se temeau de lipsa punctelor de încărcare”, a explicat el.

Gooding subliniază că furgonetele și camioanele, esențiale pentru economie, depind încă de motorină și că „anunțarea dispariției acesteia ar fi o decizie riscantă”. Deși vânzarea de mașini noi pe benzină și motorină va fi interzisă din 2030, vehiculele existente vor putea fi conduse în continuare.

Potrivit Asociației Comercianților cu Amănuntul de Benzină (PRA), doar 57% dintre membrii săi consideră că motorina va rămâne principala sursă de venit încă un deceniu. În paralel, stațiile investesc în încărcătoare pentru vehicule electrice, magazine extinse și servicii premium pentru a atrage clienți.

Delvin Lane, CEO-ul InstaVolt, subliniază că tranziția nu are rolul de a forța șoferii, ci reprezintă o alegere logică: „Decizia pentru vehicule electrice este determinată de tehnologie mai performantă și opțiuni mai bune pentru utilizatori”. a concluzionat Delvin Lane.