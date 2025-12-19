Faliment cu impact major: un producător de baterii pentru mașini electrice se prăbușește

Un jucător important în industria bateriilor pentru vehicule electrice, cunoscut pentru colaborările sale cu mari producători auto, a solicitat intrarea în faliment. Conform informațiilor, Ample Inc., companie specializată în schimbul de baterii pentru mașini electrice, a depus cererea în fața unei instanțe americane, informează Express.

Brandul a anunțat că își va vinde activele, depunând pe 16 decembrie o cerere la Tribunalul de Faliment pentru Districtul Sudic din Texas. Conform documentelor oficiale, compania estimează că valoarea activelor sale se situează între 10 și 50 de milioane de dolari, în timp ce datoriile se ridică între 50 și 100 de milioane de dolari.

Procedura de faliment conform Capitolului 11 permite unei firme să-și continue operațiunile în timp ce un tribunal supraveghează restructurarea financiară.

În declarația de faliment, directorul de restructurare al Ample, John D. Baumgartner, a atribuit dificultățile financiare „scăderii generale din sectorul investițiilor”. El a subliniat că firma are nevoie de „capital suplimentar” pentru a-și continua proiectele tehnologice și a-și dezvolta produsele.

John D. Baumgartner a declarat că în ultimii doi ani întreaga industrie a energiei regenerabile a resimțit o scădere semnificativă a investițiilor, atât publice, cât și private. Această tendință, amplificată de dificultățile persistente din lanțurile de aprovizionare, a limitat capacitatea Ample de a atrage finanțarea suplimentară necesară pentru a-și extinde și comercializa complet tehnologia.

„În ultimii doi ani s-a înregistrat o reducere la nivelul întregii industrii, atât a investițiilor publice, cât și a celor private în energia regenerabilă, care, exacerbată de provocările continue ale lanțului de aprovizionare, a afectat capacitatea Ample de a obține finanțarea suplimentară necesară pentru a scala și comercializa complet tehnologia Ample.”

Deși compania a reușit să obțină fonduri suplimentare în acest an pentru a susține procesul de scalare și dezvoltare, acestea s-au dovedit insuficiente. Astfel, Ample continuă să dețină o tehnologie eficientă și bine testată, dar care necesită investiții suplimentare pentru a fi implementată pe scară largă.

Ample se află printre principalii producători de soluții modulare pentru înlocuirea rapidă a bateriilor vehiculelor electrice. Tehnologia companiei promite să permită încărcarea completă a oricărui vehicul electric în mai puțin de cinci minute.

Compania Ample, cunoscută pentru colaborările sale anterioare cu producători de renume precum Mitsubishi și Nissan, a anunțat planuri ambițioase pentru extinderea infrastructurii de vehicule electrice în Tokyo. În această vară, marca a confirmat intenția de a implementa o rețea de stații pentru schimbul rapid al bateriilor.

Potrivit reprezentanților Ample, costul unei astfel de stații este de până la zece ori mai mic decât cel al unei unități de încărcare rapidă tradiționale. În practică, acest lucru ar putea permite companiei să ofere energie electrică cu un preț cu 10-20% mai redus decât cel al benzinei.

Anterior, oficialii companiei au subliniat că soluțiile de încărcare convenționale nu se potrivesc nevoilor flotelor comerciale. Procesul de încărcare poate fi adesea prea lent, iar șoferii sunt reticenți să aștepte perioade îndelungate. Tehnologia de schimb rapid al bateriilor ar putea însă transforma această experiență, oferind utilizatorilor de vehicule electrice posibilitatea de a-și „reumple” mașinile aproape la fel de rapid ca la o benzinărie tradițională.