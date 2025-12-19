Economie

Faliment cu impact major: un producător de baterii pentru mașini electrice se prăbușește

Comentează știrea
Faliment cu impact major: un producător de baterii pentru mașini electrice se prăbușeșteMașină electrică. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Un jucător important în industria bateriilor pentru vehicule electrice, cunoscut pentru colaborările sale cu mari producători auto, a solicitat intrarea în faliment. Conform informațiilor, Ample Inc., companie specializată în schimbul de baterii pentru mașini electrice, a depus cererea în fața unei instanțe americane, informează Express.

Lovitură dură pentru piața vehiculelor electrice: un jucător-cheie din industria bateriilor intră în faliment

Brandul a anunțat că își va vinde activele, depunând pe 16 decembrie o cerere la Tribunalul de Faliment pentru Districtul Sudic din Texas. Conform documentelor oficiale, compania estimează că valoarea activelor sale se situează între 10 și 50 de milioane de dolari, în timp ce datoriile se ridică între 50 și 100 de milioane de dolari.

Procedura de faliment conform Capitolului 11 permite unei firme să-și continue operațiunile în timp ce un tribunal supraveghează restructurarea financiară.

În declarația de faliment, directorul de restructurare al Ample, John D. Baumgartner, a atribuit dificultățile financiare „scăderii generale din sectorul investițiilor”. El a subliniat că firma are nevoie de „capital suplimentar” pentru a-și continua proiectele tehnologice și a-și dezvolta produsele.

Horațiu Potra a folosit un artificiu în justiție. Ce speranțe avea șeful mercenarilor
Horațiu Potra a folosit un artificiu în justiție. Ce speranțe avea șeful mercenarilor
Câți bani a trimis diaspora în România în ultimii 12 ani. Transferuri de ordinul zecilor de miliarde de euro
Câți bani a trimis diaspora în România în ultimii 12 ani. Transferuri de ordinul zecilor de miliarde de euro

Întreaga industrie a energiei regenerabile este afectată

John D. Baumgartner a declarat că în ultimii doi ani întreaga industrie a energiei regenerabile a resimțit o scădere semnificativă a investițiilor, atât publice, cât și private. Această tendință, amplificată de dificultățile persistente din lanțurile de aprovizionare, a limitat capacitatea Ample de a atrage finanțarea suplimentară necesară pentru a-și extinde și comercializa complet tehnologia.

„În ultimii doi ani s-a înregistrat o reducere la nivelul întregii industrii, atât a investițiilor publice, cât și a celor private în energia regenerabilă, care, exacerbată de provocările continue ale lanțului de aprovizionare, a afectat capacitatea Ample de a obține finanțarea suplimentară necesară pentru a scala și comercializa complet tehnologia Ample.”

mașini electrice

Șoferii cu mașini electrice, nemulțumiți. Sursa: EVZ

Deși compania a reușit să obțină fonduri suplimentare în acest an pentru a susține procesul de scalare și dezvoltare, acestea s-au dovedit insuficiente. Astfel, Ample continuă să dețină o tehnologie eficientă și bine testată, dar care necesită investiții suplimentare pentru a fi implementată pe scară largă.

Ample se află printre principalii producători de soluții modulare pentru înlocuirea rapidă a bateriilor vehiculelor electrice. Tehnologia companiei promite să permită încărcarea completă a oricărui vehicul electric în mai puțin de cinci minute.

Compania Ample a colaborat cu producători celebri precum Mitsubishi și Nissan

Compania Ample, cunoscută pentru colaborările sale anterioare cu producători de renume precum Mitsubishi și Nissan, a anunțat planuri ambițioase pentru extinderea infrastructurii de vehicule electrice în Tokyo. În această vară, marca a confirmat intenția de a implementa o rețea de stații pentru schimbul rapid al bateriilor.

Potrivit reprezentanților Ample, costul unei astfel de stații este de până la zece ori mai mic decât cel al unei unități de încărcare rapidă tradiționale. În practică, acest lucru ar putea permite companiei să ofere energie electrică cu un preț cu 10-20% mai redus decât cel al benzinei.

Anterior, oficialii companiei au subliniat că soluțiile de încărcare convenționale nu se potrivesc nevoilor flotelor comerciale. Procesul de încărcare poate fi adesea prea lent, iar șoferii sunt reticenți să aștepte perioade îndelungate. Tehnologia de schimb rapid al bateriilor ar putea însă transforma această experiență, oferind utilizatorilor de vehicule electrice posibilitatea de a-și „reumple” mașinile aproape la fel de rapid ca la o benzinărie tradițională.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:47 - Tronsonul Focșani-Adjud, pe ultima sută de metri. Când va fi deschisă circulația
19:41 - Ghidul care ar fi protejat femeile, blocat fără explicații de laburiști
19:34 - Horațiu Potra a folosit un artificiu în justiție. Ce speranțe avea șeful mercenarilor
19:26 - Romică Țociu are un naș de toată spaima. Până și hoții au fugit când au văzut cine e
19:17 - Câți bani a trimis diaspora în România în ultimii 12 ani. Transferuri de ordinul zecilor de miliarde de euro
19:07 - Turiștii care vor vizita Capitala în 2026, obligați să plătească o taxă. Unde vor ajunge banii

HAI România!

Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026
Cum s-a transformat Palatul Cotroceni în Circul de Stat. Adevărul lui Giovanni Becali
Cum s-a transformat Palatul Cotroceni în Circul de Stat. Adevărul lui Giovanni Becali

Proiecte speciale