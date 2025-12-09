UE intervine pentru a debloca rețelele electrice și a accelera energia verde

Uniunea Europeană(UE) se pregătește să accelereze modernizarea și extinderea rețelelor electrice, pentru a elimina blocajele care împiedică folosirea eficientă a energiei regenerabile. Lipsa infrastructurii adecvate provoacă pierderi semnificative de electricitate produsă din surse eoliene și solare și crește facturile consumatorilor.

În ultimii ani, statele membre au investit masiv în producția de energie verde, însă liniile de transport și distribuție nu au ținut pasul cu creșterea producției. Ca urmare, o parte din energia regenerabilă este restricționată pentru a evita supraîncărcarea rețelelor, ceea ce generează costuri suplimentare și limitează eficiența sistemului energetic.

Pentru a remedia situația, Comisia Europeană pregătește un plan centralizat care să coordoneze proiectele transfrontaliere și să prioritizeze extinderea infrastructurii. Proiectul prevede colaborarea strânsă cu operatorii de rețea și companiile din sectorul energetic, cu scopul de a accelera implementarea proiectelor și de a reduce întârzierile frecvente.

Documentele interne arată că lipsa investițiilor în rețele contribuie la menținerea prețurilor la energie de două până la trei ori mai mari decât în SUA sau China, afectând competitivitatea industriilor europene.

În același timp, modernizarea infrastructurii ar putea aduce economii semnificative: o investiție de aproximativ 5 miliarde de euro ar putea reduce cu 8 miliarde costurile totale ale sistemului energetic european.

Experții avertizează că, fără intervenții rapide, până în 2040 UE ar putea fi nevoită să limiteze până la 310 TWh de energie regenerabilă din cauza constrângerilor rețelelor – aproape jumătate din consumul casnic al UE în 2023.

Pe lângă planul strategic, Comisia Europeană intenționează să propună modificări legislative menite să accelereze implementarea proiectelor energetice. Unele linii electrice ar putea fi exceptate de la evaluări de mediu, iar instalațiile mici de producție și stocare din surse regenerabile nu ar mai necesita autorizații speciale, reducând întârzierile de ani de zile cauzate de procedurile actuale.

Noile reguli vor stabili, de asemenea, termene stricte pentru autorități în acordarea avizelor legate de rețele, inclusiv un termen de maximum șase luni pentru noile stații de încărcare pentru vehicule electrice. Dacă autoritățile nu răspund în acest interval, permisele ar fi acordate automat, o măsură menită să elimine blocajele administrative din unele țări UE.

Orice modificare legislativă va necesita însă aprobarea statelor membre și a Parlamentului European, ceea ce înseamnă că planul va fi aplicat treptat, pe măsură ce se obțin consensul și resursele necesare.