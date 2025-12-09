International

UE intervine pentru a debloca rețelele electrice și a accelera energia verde

Comentează știrea
UE intervine pentru a debloca rețelele electrice și a accelera energia verdeSursă foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Uniunea Europeană(UE) se pregătește să accelereze modernizarea și extinderea rețelelor electrice, pentru a elimina blocajele care împiedică folosirea eficientă a energiei regenerabile. Lipsa infrastructurii adecvate provoacă pierderi semnificative de electricitate produsă din surse eoliene și solare și crește facturile consumatorilor.

Măsurile luate de Uniunea Europeană

În ultimii ani, statele membre au investit masiv în producția de energie verde, însă liniile de transport și distribuție nu au ținut pasul cu creșterea producției. Ca urmare, o parte din energia regenerabilă este restricționată pentru a evita supraîncărcarea rețelelor, ceea ce generează costuri suplimentare și limitează eficiența sistemului energetic.

energie

Sursa foto: Wikipedia/

Pentru a remedia situația, Comisia Europeană pregătește un plan centralizat care să coordoneze proiectele transfrontaliere și să prioritizeze extinderea infrastructurii. Proiectul prevede colaborarea strânsă cu operatorii de rețea și companiile din sectorul energetic, cu scopul de a accelera implementarea proiectelor și de a reduce întârzierile frecvente.

Documentele interne arată că lipsa investițiilor în rețele contribuie la menținerea prețurilor la energie de două până la trei ori mai mari decât în SUA sau China, afectând competitivitatea industriilor europene.

Proiectul "Vizelor de Aur", inițiat de Mircea Abrudean, blocat de CSAT. Facilitățile pentru investitorii străini, considerate risc de securitate națională
Proiectul "Vizelor de Aur", inițiat de Mircea Abrudean, blocat de CSAT. Facilitățile pentru investitorii străini, considerate risc de securitate națională
Crăciun și Revelion cu vreme ciudată. Prognoza meteo pentru decembrie 2025 – ianuarie 2026
Crăciun și Revelion cu vreme ciudată. Prognoza meteo pentru decembrie 2025 – ianuarie 2026

Modernizarea infrastructurii ar pudea aduce economii

În același timp, modernizarea infrastructurii ar putea aduce economii semnificative: o investiție de aproximativ 5 miliarde de euro ar putea reduce cu 8 miliarde costurile totale ale sistemului energetic european.

Experții avertizează că, fără intervenții rapide, până în 2040 UE ar putea fi nevoită să limiteze până la 310 TWh de energie regenerabilă din cauza constrângerilor rețelelor – aproape jumătate din consumul casnic al UE în 2023.

Comisia Europeană

Comisia Europeana. Sursă foto: Facebook

Termene stricte pentru autorități

Pe lângă planul strategic, Comisia Europeană intenționează să propună modificări legislative menite să accelereze implementarea proiectelor energetice. Unele linii electrice ar putea fi exceptate de la evaluări de mediu, iar instalațiile mici de producție și stocare din surse regenerabile nu ar mai necesita autorizații speciale, reducând întârzierile de ani de zile cauzate de procedurile actuale.

Noile reguli vor stabili, de asemenea, termene stricte pentru autorități în acordarea avizelor legate de rețele, inclusiv un termen de maximum șase luni pentru noile stații de încărcare pentru vehicule electrice. Dacă autoritățile nu răspund în acest interval, permisele ar fi acordate automat, o măsură menită să elimine blocajele administrative din unele țări UE.

Orice modificare legislativă va necesita însă aprobarea statelor membre și a Parlamentului European, ceea ce înseamnă că planul va fi aplicat treptat, pe măsură ce se obțin consensul și resursele necesare.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:51 - Nicușor Dan se va întâlni marți cu Emmanuel Macron la Palatul Élysée
09:43 - Proiectul "Vizelor de Aur", inițiat de Mircea Abrudean, blocat de CSAT. Facilitățile pentru investitorii străini, con...
09:30 - Crăciun și Revelion cu vreme ciudată. Prognoza meteo pentru decembrie 2025 – ianuarie 2026
09:21 - PSD se reunește marți în ședintă, după eșecul de la Primăria Capitalei. Ieșirea de la guvernare, pe masă
09:11 - Destin frânt în Rusia. Un tânăr matematician, torturat și acuzat de „înaltă trădare” chiar înainte de a pleca la stud...
09:00 - Rețeta veche de covrigi cu susan. O gustare perfectă pentru zilele de post

HAI România!

Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22

Proiecte speciale