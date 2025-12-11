Majorarea accizelor aduce prețuri mai mari la benzină, motorină, băuturi alcoolice și țigări, din 2026

Românii vor resimți din plin ajustările fiscale care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Creșterea accizelor va afecta mai ales carburanții, băuturile alcoolice și produsele din tutun, iar impactul asupra bugetului zilnic și asupra prețurilor din magazine se va face simțit încă din primele zile ale anului, arată România TV.

În cazul carburanților, majorarea va fi semnificativă. La o benzinărie din centrul Bucureștiului, un litru de benzină se vinde acum cu 7,61 lei, iar motorina cu 7,73 lei.

După ajustarea accizelor, prețurile ar putea crește cu până la 34 de bani pe litru. Practic, un plin de 50 de litri va costa cu aproximativ 17 lei mai mult. Scumpirea carburantului va avea efecte în lanț, influențând costul transporturilor și prețurile alimentelor.

Și băuturile alcoolice vor fi mai scumpe. Ginul, vodca, romul, coniacul și alte băuturi tari vor avea prețuri mai mari cu aproximativ 2,6 lei pe litru, ca urmare a creșterii accizelor.

Vinul și berea vor înregistra, de asemenea, majorări, dar mult mai mici: vinul cu un ban pe litru și berea cu trei bani pe litru.

Și fumătorii vor plăti mai mult pentru acest viciu. Acciza pe produsele din tutun va crește, astfel că un pachet de țigări va costa, de la 1 ianuarie 2026, cu 38 de bani mai mult.

De la 1 ianuarie 2026, românii vor resimți majorări semnificative ale taxelor și impozitelor, parte din al doilea pachet de măsuri fiscale, menit să asigure venituri suplimentare la bugetul de stat.

Impozitul pe locuințe va crește considerabil, cu până la 70-80%. Pentru apartamentele cu utilități, taxa va urca de la 1.492 lei/mp la 2.677 lei/mp, iar pentru locuințele fără utilități, de la 894 lei/mp la 1.606 lei/mp. Proprietarii de clădiri rezidențiale cu valoare de peste 2,5 milioane lei vor plăti o taxă suplimentară de 0,9% pentru suma ce depășește acest prag. Astfel, un apartament de trei camere din București va fi impozitat în 2026 cu 355 de lei, față de 198 de lei în prezent.

Impozitul se va diferenția în funcție de norma de poluare. De exemplu, pentru o mașină cu motor între 1,6 și 2 litri, cu Euro 0 – Euro 3, taxa va fi între 238 și 297 de lei, în timp ce aceeași motorizare cu Euro 5 va fi impozitată între 213 și 267 de lei.

Autovehiculele electrice vor plăti o taxă fixă de 40 de lei pe an, iar pentru mașinile care depășesc 375.000 de lei se va aplica o taxă suplimentară de 0,9% pe suma care depășește pragul.

Veniturile din tranzacții cu criptomonede vor fi impozitate cu 16% pe câștigul realizat, cu excepția tranzacțiilor sub 200 de lei, dacă totalul anual nu depășește 600 de lei. Câștigurile pe bursă vor fi, de asemenea, mai taxate: titlurile de stat și instrumentele derivate deținute peste un an vor fi impozitate cu 3% (față de 1%), iar cele vândute în mai puțin de un an vor fi taxate cu 6% (față de 3%).

Tranzacțiile în afara entităților reglementate și vânzarea aurului de investiții vor fi taxate cu 16% în loc de 10%.

De asemenea, toate coletele provenite din afara Uniunii Europene, cu valoare sub 150 de euro, vor fi supuse unei taxe fixe de 25 de lei, conform noii legi adoptate de Parlament.

Veniturile din chirii vor fi impozitate prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 30% la venitul brut, urmată de impozitul pe venit de 10% aplicat la venitul net.

Astfel, un venit anual de 20.000 de lei va genera un impozit între 1.400 și 1.500 de lei. Freelancerii vor plăti contribuții CASS mai mari, plafonul maxim urcând la echivalentul a 72 de salarii minime.