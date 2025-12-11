Comercianții ar putea fi nevoiți să treacă la casele de marcat virtuale. Bonurile fiscale, direct pe telefoanele cumpărătorilor

România ar putea face un pas important către digitalizarea proceselor fiscale. Deputatul USR Andrei Plujar a propus introducerea caselor de marcat virtuale, un sistem care ar elimina necesitatea aparatelor fizice și ar simplifica activitatea comercianților. Astfel, cumpărătorii ar putea primi bonurile fiscale direct pe telefonul mobil.

Noua inițiativă legislativă le va permite operatorilor economici să emită bonuri fiscale doar în format electronic. Casele de marcat virtuale ar funcționa printr-o aplicație autorizată, conectată direct la sistemele Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

„Am inițiat o nouă propunere legislativă, „casa de marcat virtuala“, menită să reducă povara administrativă și să sprijine activitatea antreprenorilor. Asta înseamnă că telefonul, tableta sau computerul cu aplicație autorizată poate fi casa de marcat. Nu mai este obligatoriu aparatul fiscal hardware clasic”, a scris deputatul pe Facebook.

Potrivit deputatului USR, sistemul propus pentru casele de marcat virtuale aduce beneficii semnificative pentru comercianți și prestatori de servicii. În primul rând, reduce costurile asociate cu achiziția și întreținerea aparatelor fizice, care implică nu doar investiții inițiale, ci și cheltuieli recurente pentru role de hârtie și intervenții tehnice în caz de defecțiuni.

În plus, procesul de emitere a bonurilor fiscale devine mult mai rapid și mai simplu. Comercianții pot genera bonuri direct din telefon, tabletă sau calculator, fără a fi nevoie de echipamente speciale sau de personal suplimentar pentru gestionarea aparatului fizic.

„Comerciantul, doar cu ajutorul telefonului, poate vinde de oriunde, din piață, din fermă; Costuri mici: nu mai plătești mii de lei pe aparat fiscal → ai doar aplicația. Control instant: ANAF vede toate bonurile în timp real. Flexibilitate: bun pentru magazine autonome, automate, aplicații mobile. Clienții pot primi documentul în format electronic”, adaugă el.

Deputatul spune că proiectul vizează mai multe obiective cheie: extinderea posibilităților de conformare ale operatorilor economici printr-un instrument digital sigur și flexibil, alinierea la standardele europene de digitalizare a fiscalizării, furnizarea de aplicații ușor de utilizat și sprijinirea digitalizării în mediul rural.

Potrivit acestuia, efectele financiare și bugetare estimate sunt semnificative: procesul de raportare fiscală va fi accelerat, evaziunea va fi redusă prin monitorizarea tranzacțiilor în timp real, iar transparența operațiunilor economice va crește considerabil. Deputatul consideră că aceste măsuri vor aduce atât beneficii pentru stat, cât și pentru mediul de afaceri, simplificând procedurile și reducând birocrația.

Inițiativa modifică ordonanța de urgență privind casele de marcat, adoptată în 1999. Pentru a fi aplicat, proiectul trebuie aprobat de Parlament. Ulterior, este necesară promulgarea de către președinte și publicarea în Monitorul Oficial.

În ultimii ani, statul a accelerat digitalizarea fiscală. Introducerea e-Factura și a sistemului e-Transport a creat premisele unei tranziții rapide către un mediu fiscal complet digital. Casele de marcat virtuale ar reprezenta un nou pas în această direcție.