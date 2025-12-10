Strategia la care apelează magazinele înainte de Sărbători. Cumpărătorii, tentați să își golească portofelul

În preajma Crăciunului, magazinele din România se întrec în oferte care să îi atragă pe cumpărători. O parte dintre comercianți optează pentru coșurile cadou, o variantă la îndemână pentru cei care nu au timp să aleagă fiecare produs în parte sau care vor să ofere un pachet complet, gata pregătit și ambalat festiv. Aceste coșuri cadou conțin de obicei mai multe produse, de la dulciuri și băuturi, până la articole de igienă sau mici decorațiuni, și sunt prezentate într-un mod atrăgător, cu ambalaje colorate, fundițe și elemente specifice sărbătorilor.

În plus, această strategie nu se limitează doar la produsele alimentare sau la decorațiunile pentru Sărbători. Multe branduri de cosmetice și produse de îngrijire personală apelează la această strategie, oferind pachete care includ creme, parfumuri, loțiuni sau seturi de îngrijire, ambalate festiv.

În multe cazuri, suma produselor incluse într-un coșul cadou, dacă ar fi fost achiziționate individual, ar fi fost mai mică decât prețul final al pachetului.

Pe Facebook, mulți cumpărători și-au exprimat nemulțumirea față de această practică, semnalând că prețul coșurilor cadou este adesea mai mare decât valoarea reală a produselor incluse. Făcând referire la un cunoscut supermarket care vinde coșuri cu produse specifice Sărbătorilor de iarnă, internauții au lansat un val de comentarii acide. În acest magazin, coșurile cadou pornesc de la 199 de lei și ajung la aproape 500 de lei.

„Unde este avantajul?”, a comentat un utilizator de Facebook.

„O sticla de vin și nu mai știu ce… 359,99 lei??? Nu vă e rușine????”, a adăugat altcineva.

„459 de lei? Mai bine îi dai banii, că știe omul ce coș cu facturi are”, a scris alt utilizator.

În același timp, sunt și cumpărători care apreciază prezentarea coșurilor cadou, considerând că merită să cumpere un pachet gata pregătit, fără să piardă timp alegând fiecare produs în parte.

În luna cadourilor, magazinele folosesc mai multe strategii pentru a atrage cumpărătorii. Reducerile și ofertele speciale sunt printre cele mai folosite, cum ar fi promoțiile „cumperi unul, primești unul gratuit” sau reducerile semnificative la produsele tradiționale.

Magazinele pun accent și pe atmosfera din interior: decorațiuni de Crăciun, luminițe, colinde și mirosuri specifice sărbătorilor creează o experiență plăcută și încurajează cumpărăturile impulsive. Totodată, comunicarea online devine foarte importantă: campanii pe rețelele sociale, newslettere sau reclame targetate ajută magazinele să ajungă direct la cumpărători.

În plus, unele magazine organizează evenimente speciale, precum întâlniri cu Moș Crăciun, ateliere pentru copii sau degustări, pentru a face vizita mai plăcută și a încuraja clienții să petreacă mai mult timp în magazin.