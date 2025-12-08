Moș Crăciun de închiriat. Afacerea care ia amploare înainte de Sărbători: Cererea e mare

Pe măsură ce Sărbătorile de iarnă se apropie, unele familii cu caută să aducă magia Crăciunului în preajma celor mici. În acest context, Moșii de închiriat sunt la mare căutare și au fost transformați într-o sursă de câștig. Cu barba îngrijită, obrajii roșii și vocea caldă, moșii de ocazie reușesc să creeze momente unice pentru copii, iar cererea pentru serviciile lor crește de la an la an. George Rut, proprietarul unei firme de evenimente, ne-a spus că jobul le aduce multă satisfacție celor care interacționează cu cei mici.

Fiecare Moș Crăciun are propriul său mod de a transforma vizita într-o experiență memorabilă pentru copii. În centrul acestui rol stă aspectul fizic.

Mantia roșie impecabilă, centura neagră așezată cu grijă peste burtă, ghetele strălucitoare, mănușile albe, căciula roșie și sacul plin de daruri sunt nelipsite din acest cadru. Fără ele, personajul și-ar pierde farmecul, potrivit acestuia.

Prețurile pentru o vizită variază în funcție de tipul serviciului și de perioada aleasă. O oră cu Moșul costă între 150 și 200 de lei, iar tarifele pot crește până la 300 de lei în zilele aglomerate, cum este Ajunul Crăciunului.

Pentru a închiria un Moș Crăciun cu barbă naturală, părinții trebuie să scoată din buzunar în jur de 500 de lei, iar dacă acesta vine alături de „o crăciuniță”, tariful ajunge la 750 de lei, conform unui anunț publicat pe Facebook.

În plus, pachetul complet cu spiriduși costă 1.200 de lei.

„E o muncă frumoasă și cererea e destul de mare. Până acum câțiva ani mergeam cu mai multe pachete foto-video, însă acum am rămas doar pe închirieri de Moș. Din experiență și de dragul copiilor am decis să continuăm. Personajul poate merge la serbări, acasă sau la evenimente. Cererile vin inclusiv din partea hotelurilor. În majoritatea școlilor, părinții sunt cei care se ocupă de închiriere”, ne-a spus administratorul firmei de evenimente.

Cererea este mare în preajma sărbătorilor, mai ales în zilele în care cei mici participă la serbări. În școli și grădinițe, părinții sunt cei care se ocupă de închirierea Moșului, dar serviciile sunt solicitate și de hoteluri sau la evenimente private.

Potrivit administratorului firmei de evenimente, ziua de Ajun este cea mai aglomerată pentru cei care aleg acest „job sezonier”.

„În seara de Ajun lucrăm până dimineața, însă nu simțim oboseala la câte povești și poezii ascultăm. Asta face toți banii. Chiar dacă sunt puțini”, a mai spus acesta.