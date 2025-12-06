Piețe de Crăciun cu buget redus, în România și în Europa

Crăciunul aduce în fiecare an magia piețelor festive, dar dacă bugetul este limitat, există opțiuni mai prietenoase cu portofelul. Unele piețe de Crăciun din Europa oferă prețuri considerabil mai mici comparativ cu cele din orașe precum Copenhaga sau Viena, informează Express.

Plimbarea printr-o piață de Crăciun, învăluită de aroma vinului fiert cu scorțișoară și de căsuțe de lemn pline cu dulciuri, transformă sezonul de sărbători într-o experiență de neuitat. În Europa există o astfel de piață care a fost desemnată drept cea mai accesibilă pentru o escapadă în perioada Crăciunului.

Europa nu duce lipsă de piețe de Crăciun, amplasate în orașe pitorești cu am fi și cele din România. Totuși, pentru multe dintre aceste destinații, costurile cresc considerabil în perioada festivă.

Cu toate acestea, magia Crăciunului nu trebuie să fie inaccesibilă pentru nimeni, iar o opțiune care combină farmecul sărbătorilor cu prețurile avantajoase este Riga, capitala Letoniei.

Riga, celebră pentru centrul său vechi medieval, exclusiv pietonal, și pentru clădirile Art Nouveau, se transformă spere bucuria localnicilor și a turiștilor. În perioada sărbătorilor, atracția principală o reprezintă Piața de Crăciun din Piața Domului, un loc plin de farmec tradițional și pitoresc decorat.

Vizitatorii se pot bucura de tarabe cu delicii tradiționale letone și street food divers, vin fiert și cocktailuri festive, dar și de creațiile artizanilor locali. Piața, deschisă între 28 noiembrie și 4 ianuarie, este recomandată pentru a alegere cadourile de sărbători datorită prețurilor mai mici față de alte piețe de Crăciun.

Oferta include produse lucrate manual, precum lumânări din ceară de albine, turtă dulce, șosete și mănuși de lână, dar și kituri pentru realizarea de coroane, decorațiuni murale sau vase acrilice. Atmosfera este completată de evenimente muzicale: DJ, ansambluri corale și muzicale și concerte folk, pentru ca fiecare zi să fie diferită.

Riga se remarcă prin farmecul său medieval, străzile fiind animate de case colorate care completează decorul de sărbătoare. Orașul combină o scenă culturală bogată cu numeroase magazine și restaurante care oferă preparate tradiționale letone, în timp ce Piața Livu, plină de viață, găzduiește baruri și cluburi de noapte pentru toate gusturile.

Un alt aspect definitoriu al capitalei letone este accesibilitatea sa. Potrivit barometrului anual al Piețelor de Crăciun, Riga se numără printre cele mai accesibile destinații europene pentru un sejur de weekend la piața de Crăciun, fiind mai avantajoasă decât orașe precum Copenhaga sau Viena, considerate printre cele mai scumpe.