Mamă și fiică, arestate pentru o escrocherie de 46 de milioane de dolari

O mamă și fiica sa au fost arestate de poliția australiană, fiind acuzate că ar fi orchestrat o serie de escrocherii care au produs pierderi estimate la peste 46 de milioane de dolari. Potrivit anchetatorilor, cele două ar fi condus o rețea complexă de fraudă financiară și spălare de bani, relatează BBC.

Un cuplu format din mamă și fiică, care se prezentau ca ghicitoare respectiv specialistă în feng shui, este acuzat că ar fi orchestrat o amplă escrocherie în Australia, prin care ar fi obținut ilegal aproape 70 de milioane de dolari australieni (echivalentul a 46 de milioane de dolari americani) de la membri ai comunității vietnameze.

Femeia de 53 de ani a fost reținută miercuri în zona de lux Dover Heights din Sydney, împreună cu fiica ei de 25 de ani. Potrivit anchetatorilor, cele două ar fi jucat un rol central într-o rețea „extrem de sofisticată” implicată în fraude financiare și spălare de bani.

Autoritățile afirmă că mama ar fi manipulat victimele, convingându-le să ia împrumuturi sub promisiunea unui viitor prosper, spunându-le că le prevede un viitor de „miliardar”. O parte semnificativă din sumele obținute ar fi fost păstrată de aceasta.

Femeia a fost arestată preventiv, urmând să compară în fața instanței joi, în timp ce fiica ei a fost eliberată pe cauțiune, procesul acesteia fiind programat pentru luna ianuarie.

Procurorii susțin că mama, considerată liderul rețelei, se confruntă cu nu mai puțin de 39 de capete de acuzare, printre care coordonarea activităților unei organizații criminale și obținerea de beneficii financiare prin mijloace frauduloase.

Fiica acesteia a fost, la rândul ei, inculpată pentru șapte infracțiuni, între care trafic ilegal de produse și participare la grupul infracțional. Operațiunea poliției a avut loc în zorii zilei, la reședința luxoasă a celor două, evaluată la câteva milioane de dolari.

În timpul perchezițiilor, anchetatorii au confiscat documente financiare, telefoane mobile, poșete de designer, un lingou de aur de 40 de grame, estimat la 10.000 de dolari australieni (aproximativ 6.500 de dolari americani), și jetoane de cazinou în valoare de 6.600 de dolari australieni.

Autoritățile au declarat că femeia, cunoscută în comunitatea locală drept ghicitoare, se bucura de încrederea multor persoane. Ea ar fi profitat de vulnerabilitatea financiară a clienților săi, promițându-le soluții spirituale în schimbul unor sume consistente de bani.

Ea ar fi prezis că un miliardar va interveni în sprijinul lor, afirmând că ajutorul „va veni mai devreme decât s-ar crede”, cu condiția ca grupul să ia un împrumut.

În timpul operațiunii de miercuri, autoritățile au blocat active în valoare de aproximativ 15 milioane de dolari australieni, sumă care se adaugă celor 60 de milioane deja confiscate anterior. Aceste măsuri fac parte dintr-o investigație amplă asupra unui presupus sindicat criminal, format anul trecut.

Detectivii atașați Brigăzii de Infracțiuni Financiare a Comandamentului de Stat pentru Criminalitate, cu asistență din partea Comisiei pentru Criminalitate din NSW, au lansat o anchetă asupra unui sindicat criminal care vizează companiile de finanțare auto din Sydney, sub comanda „Strike Force Myddleton”.

Rețea este suspectată că folosea identități furate în vederea obținerii de împrumuturi pentru așa-numitele „mașini fantomă”, automobile de lux care, în realitate, nu existau.

Poliția australiană investighează o rețea infracțională complexă, acuzată de implicare în „fraude extinse cu credite personale, comerciale și ipotecare” ce ar fi vizat mai multe instituții financiare de top.

Potrivit anchetei realizate de publicația Sydney Morning Herald (SMH), cele două femei ar avea legături directe cu gruparea cunoscută sub numele de „Sindicatul Penthouse-urilor”, denumire inspirată după locuința de lux de 18 milioane de dolari australieni a presupusului lider al organizației, situată în Sydney.

Conform surselor citate de SMH, rețeaua ar fi reușit să fraudeze marile bănci australiene cu sume ce ar putea ajunge până la 250 de milioane de dolari australieni. Ancheta sugerează că membri ai personalului bancar ar fi fost mituiți pentru a aproba împrumuturi menite să faciliteze achiziția de proprietăți imobiliare în valoare de milioane de dolari.

Până în prezent, mai multe persoane au fost reținute, fiind acuzate de fraudă și spălare de bani, infracțiuni care fac parte din ceea ce autoritățile descriu drept unul dintre cele mai ample cazuri de acest tip din Australia.

Poliția a anunțat că urmează noi arestări, ancheta vizând acum așa-numiții „facilitatori profesioniști” ai grupării, printre care s-ar număra avocați, contabili și dezvoltatori imobiliari implicați în operațiunile financiare suspecte.