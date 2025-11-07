Cel mai lung zbor din lume devine realitate. Primele imagini cu avionul viitorului

Primele imagini cu avionul care va revoluționa zborurile intercontinentale au fost făcute publice de Qantas, stârnind un val de entuziasm în lumea aviației. Noul model promite să lege direct orașe aflate la mii de kilometri distanță, precum Sydney, Londra și New York, fără nicio escală.

Aeronava care va redefini limitele zborurilor prinde contur la uzina Airbus din Toulouse. Este vorba despre noul model A350-1000ULR (Ultra Long Range), construit special pentru compania australiană Qantas, care se pregătește să lanseze primele zboruri directe între Australia și marile capitale ale lumii Londra și New York.

Producătorul european și transportatorul național al Australiei au publicat primele imagini ale aeronavei, după finalizarea unor etape esențiale în procesul de asamblare. Toate secțiunile principale ale fuselajului, partea frontală, centrală și posterioară, au fost unite, la fel ca aripile, coada și trenul de aterizare.

În perioada următoare, avionul va fi mutat într-un hangar special, unde vor fi montate motoarele și echipamentele necesare testelor de zbor. Programul complet de testare este programat să înceapă în 2026, marcând o nouă etapă în ambițiosul proiect al Qantas de a oferi zboruri fără escală de peste 20 de ore.

Versiunile A350-1000ULR vor fi dotate cu un rezervor suplimentar de 20.000 de litri de combustibil și cu sisteme avansate care să asigure eficiență maximă și confort sporit pentru pasageri. Aceste aeronave vor face posibilă conectarea directă a coastei de est a Australiei cu Europa și America de Nord, reducând timpul total de călătorie cu până la patru ore față de rutele actuale cu escală.

Prin acest proiect, Qantas se pregătește să scrie un nou capitol în istoria aviației comerciale, aducând mai aproape decât oricând două dintre cele mai îndepărtate colțuri ale lumii.

„Project Sunrise” reprezintă un omagiu adus legendarelor zboruri „Double Sunrise”, operate de compania aeriană în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Aceste curse de anduranță au fost atât de lungi încât pasagerii puteau vedea două răsărituri ale soarelui în timpul aceluiași zbor.

„Având în vedere poziția geografică a Australiei, Qantas are o tradiție îndelungată în depășirea limitelor aviației. Project Sunrise nu doar că va învinge distanța, ci va redefini complet modul în care clienții noștri explorează lumea”, a declarat directorul executiv al grupului Qantas, Vanessa Hudson.

Designul aeronavelor și al serviciilor la bord este bazat pe cercetări științifice menite să diminueze efectele decalajului orar și să sporească confortul și starea de bine a pasagerilor.

Cabinele noilor aeronave au fost concepute integral de la zero, în urma unei colaborări strânse între specialiști în aviație, designerul industrial australian David Caon și o echipă multidisciplinară de experți de la Centrul Charles Perkins al Universității din Sydney.

Printre aceștia se numără și cercetători în domeniul somnului, implicați în găsirea unor soluții eficiente pentru reducerea efectelor decalajului orar. Designul iluminatului și programarea atentă a servirii meselor au fost gândite tocmai pentru a susține ritmul biologic al pasagerilor în timpul zborurilor lungi.

Un element central al noului concept este crearea unui spațiu mai generos pentru fiecare călător. Aeronavele vor avea 238 de locuri, o configurație semnificativ mai aerisită comparativ cu cea de peste 300 de locuri folosită de alți operatori ai modelului A350-1000.

Printre inovațiile notabile se numără și „Zona de bunăstare”, amplasată între clasele Premium Economy și Economy, echipată cu programe de exerciții ghidate pe ecran, o stație de hidratare și o selecție de băuturi răcoritoare menite să susțină confortul și vitalitatea pasagerilor.

Prima dintre cele 12 aeronave noi urmează să fie livrată la sfârșitul anului 2026, iar debutul serviciilor comerciale este planificat pentru prima jumătate a anului 2027, se arată în comunicatul companiei.