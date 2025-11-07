Zborurile de pe aeroportul Bruxelles, afectate temporar de apariția unei drone

Operațiunile la aeroportul Bruxeles (situat în Zaventem, Belgia) au fost oprite temporar din cauza unei drone, a anunțat purtătorul de cuvânt al serviciului de control al traficului aerian Skeyes.

Nu a fost specificat numărul de drone implicate. Pe fondul unei serii recente de incidente cu drone în Europa, autoritățile belgiene au convocat o reuniune de urgență pentru a analiza situația.

Conform informațiilor disponibile, Skeyes a confirmat că operațiunile la aeroportul Bruxelles au fost suspendate „temporar” după ce a fost semnalată prezența unei drone în apropierea aeroportului.

Reprezentanții nu au precizat durata exactă a suspendării, iar ancheta este în curs pentru a determina amploarea și natura incidentului.

Anterior, marţi seară, două aeroporturi belgiene — Bruxelles şi Liège — fuseseră închise pentru câteva ore după apariţia unor drone, potrivit relatărilor media.

În cazul zilei de marți, închiderile au inclus și o bază militară, incident pe care ministerul apărării l‑a calificat drept „coordonat”.

În urma incidentului, mai multe zboruri au fost fie suspendate, fie deviate. Potrivit site‑ului de monitorizare a zborurilor Flightradar24, traficul de ieșire și intrare pe aeroportul Bruxelles a fost afectat de noi, neconfirmate observații de dronă.

De asemenea, un alt raport menționa că aproximativ 54 de zboruri au fost anulate și 24 au fost deviate în urma unei suspendări din noaptea precedentă, generând peste 400‑500 de pasageri blocaţi în aeroport.

Aceasta continuă tendința observată în mai multe țări europene, unde aeronave au fost redirecționate, iar operațiuni aeroportuare suspendate temporar din cauza dronelor.

Ministerul Apărării belgian, condus de Theo Francken, a declarat că incidentele par să fie operaţiuni coordonate, efectuate de piloţi profesioniști, cu intenţia de a crea perturbări.

Într‑o declaraţie, Francken a afirmat:

„Este în linie cu tehnicile hibride observate în alte țări. Nu este doar cineva care pilotează o dronă întâmplător deasupra unui aeroport sau a unei baze militare… Există o serie de indicii că acest lucru a fost organizat într‑un mod foarte structurat.”

Guvernul belgian a anunțat că va întări supravegherea spațiului aerian, urmând să devină operațional un „centru național de securitate aeriană” la data de 1 ianuarie 2026. De asemenea, măsurile provizorii includ „unde este posibil, vom încerca să le doborâm, vom încerca să le împiedicăm”

Francken a adăugat că guvernul intenționează să achiziţioneze materiale de contradrone — tehnologie destinată detectării și neutralizării dronelor neautorizate.

Aceste incidente vin într‑un context mai larg, în care mai multe state membre NATO au raportat activităţi neidentificate cu drone asupra aeroporturilor civile și infrastructurilor militare.

Un raport notează că „incursiuni ale dronelor şi încălcări ale spaţiului aerian” în Europa au crescut de la începutul toamnei.

În plus, potențialul element de „război hibrid” a fost invocat. De exemplu, președintele Ursula von der Leyen a calificat astfel de acțiuni drept parte a unei strategii de „a semăna divizare în Europa”.

Pentru Belgia, țară care găzduieşte instituţii importante ale UE și NATO, situația capătă o dimensiune de securitate sporită. În luna octombrie 2025, o investigaţie a fost deschisă după observarea mai multor drone deasupra bazei militare de la Marche‑en‑Famenne, sud‑estul Belgiei.