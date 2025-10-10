International Breaking news

Atentat jihadist pregătit în Belgia. Trei tineri au fost arestați

Atentat jihadist pregătit în Belgia. Trei tineri au fost arestați
Trei tineri adulţi au fost reţinuţi joi la Antwerpen, în Belgia, fiind suspectaţi că pregăteau un atac terorist de inspiraţie jihadistă împotriva unor lideri politici, cu ajutorul unei drone, potrivit anunţului făcut de autorităţile judiciare belgiene. Presa flamandă relatează că ţinta principală ar fi fost premierul Bart De Wever, potrivit AFP.

Arestări în cazul atentatului jihadist din Belgia

Potrivit Parchetului Federal, cei trei tineri, născuţi în 2001, 2002 şi 2007, au fost reţinuţi joi, în urma unei operaţiuni antiteroriste desfăşurate la Antwerpen. Autorităţile belgiene au confirmat că ancheta vizează o tentativă de asasinat terorist şi participare la activităţile unei grupări jihadiste.

Procurorul federal Ann Fransen a declarat, într-o conferinţă de presă la Bruxelles, că „anumite elemente arată intenţia de a comite un atentat terorist de inspiraţie jihadistă împotriva unor politicieni”.Justiţia belgiană nu a confirmat identitatea potenţialelor ţinte, însă presa flamandă a dezvăluit că principalul vizat era premierul Bart De Wever, liderul partidului Alianţa Neo-Flamandă (N-VA).

Autoritățile belgiene au găsit dispozitive improvizate în casa suspecților

În timpul percheziţiilor, poliţia belgiană a descoperit un dispozitiv improvizat exploziv, nefuncţional, precum şi un rucsac plin cu bile metalice. În casa unui alt suspect, anchetatorii au găsit o imprimantă 3D, care ar fi putut fi folosită la fabricarea componentelor necesare pentru transformarea unei drone civile într-o armă letală.

Dronă

Dronă. Sursa foto: Pixabay

Șefa Parchetului Federal, Ann Fransen, a precizat că există indicii potrivit cărora suspecţii intenţionau să construiască o dronă la care să ataşeze o încărcătură explozivă.

O posibilă țintă a fost premierul Bert De Wever

Deşi justiţia belgiană a refuzat să ofere detalii privind politicienii vizaţi, presa flamandă a relatat că premierul Bart De Wever, liderul Alianţei Neo-Flamande (N-VA), ar fi fost principalul obiectiv al planului terorist. Ministrul Apărării, Théo Francken, i-a transmis acestuia un mesaj public de solidaritate pe platforma X.

Potrivit surselor media, poliţia belgiană a efectuat percheziţii la o locuinţă aflată la doar câteva sute de metri de reşedinţa premierului, în Antwerpen. În timpul operaţiunii, anchetatorii au descoperit un dispozitiv improvizat potenţial exploziv, încă nefuncţional, şi un rucsac plin cu bile de metal.

Doi dintre suspecţi au fost audiaţi de Poliţia Judiciară şi urmează să fie prezentaţi vineri în faţa unui judecător de instrucţie. Cel de-al treilea a fost pus în libertate după primele verificări.

