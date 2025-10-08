International

Doi francezi și un ceh, arestați în Burkino Faso pentru spionaj

Sursă foto: Pixabay.com
Trei conducători europeni ai ONG-ului INSO, inclusiv doi francezi și un ceh, au fost arestați în Burkina Faso, după ce junta de la putere i-a acuzat de spionaj și colectare ilegală de date sensibile. În total, opt membri ai organizației au fost reținuți, potrivit AFP.

Trei conducători europeni ai ONG-ului INSO au fost arestați pentru spionaj

Directorul de țară al INSO, un francez, a fost arestat la sfârșitul lui iulie, după ce activitatea ONG-ului a fost suspendată pe o perioadă de trei luni pentru „colectare de date cu caracter sensibil fără autorizație prealabilă”.

ONG-ul furnizează analize în domeniul securității altor asociații umanitare și operează la nivel internațional. Au fost reținuți și adjunctul francezo-senegalez și directorul general-adjunct ceh al INSO, cu sediul la Haga, precum și cetățeni din Mali și Burkina Faso.

Persoanele arestate ar putea periclita securitatea națională

Ministrul Securității, Mahamadou Sana, a declarat că INSO, fiind o organizație străină condusă de străini, colecta informații sensibile care ar putea afecta securitatea națională și interesele Burkinei Faso în relațiile cu alte puteri. Deși activitățile ONG-ului au fost suspendate oficial la 31 iulie, unii reprezentanți ar fi continuat să desfășoare operațiuni clandestine, inclusiv întâlniri fizice și online.

Ibrahim Traore, președinte Burkina Faso

Sursă foto: Captură de ecran Youtube

Burkina Faso este condusă de aproape trei ani de o juntă autoritaristă condusă de căpitanul Ibrahim Traore, care a înstrăinat relațiile cu Occidentul, în special cu Franța, acuzându-l de încercări de destabilizare.

Junta se confruntă cu violențe jihadiste

Junta burkineză se confruntă cu violențe jihadiste pe scară largă și a suspendat sau revocat autorizațiile mai multor ONG-uri.  În iunie-iulie 2025, 21 de organizații și-au pierdut permisiunea de funcționare, iar alte zece au fost suspendate pentru trei luni. Criticii regimului semnalează represalii dure împotriva vocilor critice, inclusiv răpiri și mobilizări forțate în cadrul decretului de mobilizare generală.

Patru funcționari francezi au fost arestați pentru spionaj, reținuți timp de un an la Ouagadougou și eliberați în decembrie 2024 cu ajutorul medierii marocane. În regiunea Sahel, Mali și Niger au adoptat măsuri similare împotriva ONG-urilor străine, iar cele trei țări au început să colaboreze prin Alianța Statelor din Sahel (AES) pentru a gestiona crizele de securitate.

 

