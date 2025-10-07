Social

Microsoft lovește în utilizatorii de conturi locale: Windows 11 restrânge opțiunile clasice de autentificare

Comentează știrea
Microsoft lovește în utilizatorii de conturi locale: Windows 11 restrânge opțiunile clasice de autentificareMicrosoft. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Gigantul Microsoft impune tot mai multe restricții pentru Windows 11, iar cea mai recentă mișcare vizează direct utilizatorii care preferă conturile locale în locul unui cont Microsoft. Așadar, dacă preferați să instalați Windows 11 fără a-l conecta la un cont Microsoft, acele zile sunt numărate, deoarece compania elimină multe opțiuni, potrivit jurnalistului Darren Allan, expert în tehnologie.

Microsoft lovește în utilizatorii de conturi locale: Windows 11 restrânge opțiunile clasice de autentificare

Potrivit Windows Central, compania anunță că, începând cu versiunea preliminară „Windows 11 build 26220.6772”, vor fi eliminate „mecanismele cunoscute pentru crearea unui cont local în experiența de configurare Windows (OOBE)”.

Contul local reprezintă o opțiune de utilizare independentă de internet, nefiind asociat unui cont Microsoft. Mulți utilizatori preferă această variantă pentru a evita sincronizarea online și colectarea de date. Totuși, Microsoft impune de ceva vreme utilizarea unui cont Microsoft pentru configurarea Windows 11, iar până acum existau diverse metode neoficiale prin care această cerință putea fi ocolită.

„Eliminăm mecanismele cunoscute pentru crearea unui cont local în experiența de configurare Windows (OOBE). Deși aceste mecanisme erau adesea folosite pentru a ocoli configurarea contului Microsoft, ele sar în mod accidental peste ecranele de configurare critice, ceea ce ar putea determina utilizatorii să părăsească OOBE cu un dispozitiv care nu este complet configurat pentru utilizare”. se arată în postarea de pe blogul companiei.

Tăriceanu, la „Contrapunct”: România greșește răcind relația cu SUA! Avertisment privind reînarmarea Germaniei
Tăriceanu, la „Contrapunct”: România greșește răcind relația cu SUA! Avertisment privind reînarmarea Germaniei
A intrat în vigoare Codul Roșu. Mesaj RO-Alert: Populația, sfătuită să evite deplasările
A intrat în vigoare Codul Roșu. Mesaj RO-Alert: Populația, sfătuită să evite deplasările

Ce înseamnă toate aceste schimbări pentru utilizatori

Asta înseamnă că, de acum înainte, comenzile cunoscute precum start ms-cxh:localonly nu vor mai funcționa pe cele mai recente versiuni de Windows 11. Microsoft a depus deja eforturi suplimentare și a eliminat metodele de ocolire descoperite anterior de utilizatori, cum ar fi populara comandă „oobe/bypassnro”, care a fost eliminată din sistemul de operare cu câteva luni în urmă.

Microsoft

Microsoft. Sursa foto: Pixabay

Compania afirmă că, de acum înainte, instalarea trebuie finalizată cu un cont Microsoft și cu o conexiune la internet, iar orice metodă care va facilita evitarea acestei cerințe este blocată.

Rămân posibile soluții tehnice, însă ele implică editarea imaginii Windows înainte de instalare, procedură complexă, care necesită crearea unei instalări nesupravegheate cu un cont local atașat și este, în practică, inaccesibilă pentru majoritatea utilizatorilor.

Microsoft blochează cele mai populare metode de ocolire a contului în Windows 11 Preview

Microsoft a început să înăsprească măsurile de securitate în versiunile de previzualizare ale Windows 11, actualizând sistemul astfel încât cele mai cunoscute și accesibile metode de evitare a autentificării cu un cont Microsoft să nu mai funcționeze.

Deși este posibil ca în viitor să fie descoperite noi soluții alternative, în prezent aceste metode rămân valabile doar pe versiunile stabile ale sistemului de operare. Totuși, este de așteptat ca, în câteva săptămâni, modificările implementate în versiunile de test să fie extinse și în edițiile oficiale ale Windows 11.

Alte metode de a ocoli crearea unui cont Microsoft

În sprijinul utilizatorilor, merită subliniat faptul că cei care folosesc versiunea Windows 11 Pro au posibilitatea de a ocoli crearea unui cont Microsoft prin selectarea opțiunii „Domain join instead”. Deși această funcție este destinată întreprinderilor, utilizatorii o pot accesa chiar și fără a finaliza alăturarea la un domeniu. Totuși, această alternativă nu este disponibilă în ediția Windows 11 Home, mai arată jurnalistul în articolul publicat pe site-ul techradar.com.

Darren Allan, colaborator independent, semnează articole și analize pentru publicația TechRadar. Acoperă o paletă largă de subiecte din domeniul tehnologiei, de la procesoare și plăci grafice până la componente hardware diverse, soluții VPN, software antivirus și nu numai.

Alte articole publicate de Darren Allan: 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:59 - Tăriceanu, la „Contrapunct”: România greșește răcind relația cu SUA! Avertisment privind reînarmarea Germaniei
22:51 - Coaliția, blocată pe concedieri. Tánczos Barna: Sper ca săptămâna viitoare să avem decizia finală
22:42 - Microsoft lovește în utilizatorii de conturi locale: Windows 11 restrânge opțiunile clasice de autentificare
22:33 - Claudia Pătrășcanu e din nou singură, la o lună după ce și-a prezentat iubitul: A fost o mare furtună și s-a dus poza
22:24 - Președintele Colegiului Medicilor, despre infecțiile asociate asistenței medicale: Sunt cauzate și de infrastructura ...
22:15 - A intrat în vigoare Codul Roșu. Mesaj RO-Alert: Populația, sfătuită să evite deplasările

HAI România!

România, între nebunia Rusiei și Ilie-Sărăcie
România, între nebunia Rusiei și Ilie-Sărăcie
Putin face mișto de Occident. Hai LIVE cu Turcescu
Putin face mișto de Occident. Hai LIVE cu Turcescu
GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19

Proiecte speciale