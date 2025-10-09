Doi tineri au fost arestați, iar alți doi puși sub control judiciar după ce au înjunghiat un tânăr în Arad

Doi tineri de 16 și 18 ani au fost arestați preventiv, iar alți doi au fost plasați sub control judiciar, după ce, în urma unui conflict izbucnit spontan cu un alt grup, au înjunghiat un tânăr pe o stradă din municipiul Arad. „Propunerea a fost admisă în parte”, a anunțat Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad, într-un comincat de presă.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad a anunțat că, pe 7 octombrie 2025, în jurul orei 21:00, în zona Piața Sârbească din Arad a izbucnit o altercație între un grup de nouă persoane și un altul format din cinci tineri.

În timpul conflictului, un tânăr de 23 de ani a fost înjunghiat și transportat la spital. Medicii au stabilit că are nevoie de 25-30 de zile de îngrijiri medicale. Alte două persoane rănite în altercație au fost, de asemenea, duse la spital, având nevoie de tratament medical între 3 și 9 zile.

Doi dintre ei au fost arestați preventiv, iar ceilalți doi sunt anchetați sub control judiciar.

„În data de 08.10.2025, Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad a sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Arad cu propunerea de luare a măsurii preventive a arestului preventiv faţă de inculpaţii F.A.V., T.P.A, C.M.D.E şi B.C.R. pentru o durată de 30 de zile”, a anunțat Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad.

Parchetul a adăugat: „Propunerea a fost admisă în parte, instituindu-se măsura preventivă a arestului preventiv pentru inculpaţii F.A.V. şi B.C.R. şi măsura preventivă a controlului judiciar pentru inculpaţii T.P.A. şi C.M.D.E”.

Reamintim că, în luna august, un alt incident a avut loc în Arad, când un bărbat a fost agresat, în jurul orei 06:30, de două persoane necunoscute în zona ștrandului.

În urma investigațiilor, polițiștii au identificat doi bărbați de 22 și 24 de ani, ambii din municipiul Arad.