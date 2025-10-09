Accident rutier cu șase răniți pe Centura Capitalei. Traficul este restricționat

Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat că traficul pe Centura Bucureștiului este restricționat joi dimineață, după ce un autocamion care transporta colete și un microbuz de transport persoane s-au ciocnit în apropierea localității Mogoșoaia. Șase persoane au fost transportate de urgență la spital.

Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Poliţiei Române a informat că joi dimineață pe DN Centura Bucureşti, în apropierea localităţii Mogoşoaia, judeţul Ilfov, a avut loc o coliziune între un autocamion care transporta colete şi un microbuz de transport persoane.

Şase persoane au fost rănite şi transportate la spital cu traumatisme multiple. Poliţiştii se află la faţa locului pentru gestionarea incidentului şi dirijarea traficului.

în urma coliziunii dintre un autocamion care transporta colete şi un microbuz de transport persoane pe DN Centura Bucureşti, în apropierea localităţii Mogoşoaia, circulaţia se desfăşoară îngreunat în ambele direcţii, fără a fi impuse restricţii.

Autoritățile estimează că reluarea traficului se va face după ora 9:00. Centrul Infotrafic a mai anunțat că pe DN Centura București, pe sensul dinspre Mogoșoaia către autostrada A1 București-Pitești, traficul este oprit pe banda nr. 1 din cauza acumulării de apă pe carosabil, circulându-se îngreunat pe banda nr. 2. Valorile de trafic sunt ridicate pe ambele sensuri, iar reluarea normală a circulației este estimată după ora 09:00.

Un bărbat de 31 de ani și-a pierdut viața, iar alte trei persoane, printre care o fetiță de cinci ani, au fost transportate la spital după un accident produs pe centura ocolitoare a Bacăului. Ancheta preliminară arată că șoferul a pierdut controlul volanului și a intrat într-un autoturism în care se aflau o femeie și copilul ei. Ulterior, vehiculul său a ricoșat într-o autoutilitară care circula din sens opus.

Deși femeia și conducătorul dubei nu consumaseră alcool, rezultatele testelor biologice pentru bărbat urmează să fie stabilite. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere și vătămare corporală din culpă, iar ancheta continuă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.