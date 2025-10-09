International Breaking news

Basistul The Kiss Gene Simmons, accidentat grav în Malibu

Comentează știrea
Basistul The Kiss Gene Simmons, accidentat grav în MalibuGene Simmons / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Basistul trupei The Kiss, Gene Simmons, a fost implicat într-un accident de mașină în Malibu, California, marți, 7 octombrie, și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, informează New York Post.

Legenda trupei Kiss, în vârstă de 76 de ani, se află acum acasă, în proces de recuperare, după ce s-ar fi simțit rău sau ar fi leșinat în timp ce conducea SUV-ul său și a lovit un vehicul parcat, conform surselor media.

Circumstanțele accidentului lui Gene Simmons

Reprezentantul Biroului de Poliție Malibu/Lost Hills a confirmat că în zona blocului 25600 al Pacific Coast Highway a avut loc un accident similar cu cel în care a fost implicat Simmons.

„Un vehicul Lincoln Navigator de culoare neagră a lovit un autoturism parcat, iar șoferul ar fi putut suferi o urgență medicală înainte de accident”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Tot ce se știe până acum despre acordul Israel-Hamas. Calendarul de implementare
Tot ce se știe până acum despre acordul Israel-Hamas. Calendarul de implementare
Pensiile și salariile bugetarilor ar putea fi înghețate și în 2026
Pensiile și salariile bugetarilor ar putea fi înghețate și în 2026

Acesta a adăugat că șoferul a fost transportat la spital pentru tratament medical. NBC4 a identificat ulterior șoferul drept Gene Simmons și a raportat că SUV-ul său a „traversat mai multe benzi de circulație” înainte de impact.

Soția artistului, Shannon Simmons, a declarat pentru publicație:

„Acum se recuperează acasă și medicii i-au schimbat recent medicația”.

De asemenea, reprezentanții lui Simmons nu au oferit alte comentarii suplimentare.

Detalii despre accident

Accidentul survine într-o perioadă în care alți membri ai trupei Kiss se confruntă cu probleme de sănătate. Fostul chitarist și cofondator al trupei, Ace Frehley, a anulat recent restul turneului său din 2025 din cauza unor probleme medicale persistente, după ce suferise o cădere care l-a dus la spital.

„Din cauza unor probleme medicale în curs, Ace a luat decizia dificilă de a anula restul datelor din 2025”, a transmis artistul pe contul său de Instagram.

Trupa Kiss, formată inițial din Simmons, Frehley, Paul Stanley și Peter Criss, urmează să se reunească luna viitoare pentru a sărbători 50 de ani de existență prin evenimentul KISS Kruise: Land-Locked, care se va desfășura între 14 și 16 noiembrie, în Las Vegas, Nevada.

Gene Simmons

Gene Simmons / sursa foto: dreamstime.com

Paul Stanley, în vârstă de 73 de ani, a explicat recent într-un podcast că evenimentul va include concerte, sesiuni Q&A și competiții, chiar dacă nu se va desfășura pe o navă, așa cum fusese inițial planificat.

Sănătatea fondatorilor trupei Kiss

Accidentul lui Gene Simmons ridică întrebări cu privire la sănătatea continuă a membrilor fondatori ai trupei Kiss și la modul în care aceasta va afecta reuniunea aniversară.

Experții în sănătate recomandă odihnă și monitorizare atentă în cazul persoanelor de peste 70 de ani implicate în activități publice solicitante.

Pe plan social și cultural, fanii trupei sunt îngrijorați, dar și nerăbdători să participe la evenimentul din Las Vegas, care va marca o revenire simbolică a trupei, chiar dacă nu va fi completă din punct de vedere al componenței.

Stanley a subliniat:

„Pentru că nu mai facem turnee și pentru că trupa nu mai este ce a fost, asta nu înseamnă că ne-am uitat la fani. Ei ne-au făcut cine suntem și continuă să ne susțină”.

Prin urmare, deși accidentul lui Simmons reprezintă un obstacol temporar, intenția trupei de a celebra 50 de ani de activitate rămâne fermă, cu efecte pozitive asupra imaginii și legăturii cu fanii.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:12 - Tot ce se știe până acum despre acordul Israel-Hamas. Calendarul de implementare
09:03 - O rețetă de varză fără apă. Cum se gătește mai bine
08:56 - Pensiile și salariile bugetarilor ar putea fi înghețate și în 2026
08:52 - Statul îți ia terenul, iar tu rămâi cu oxigenul. Ai, n-ai, dai!
08:44 - Basistul The Kiss Gene Simmons, accidentat grav în Malibu
08:36 - Toamna, sezonul perfect pentru o escapadă într-o nouă destinație. În ce oraș din România te poți caza cu 120 de lei p...

HAI România!

România, între spionaj și afaceri de milioane. Scandalurile ard scena politică. De la CIA la Biden
România, între spionaj și afaceri de milioane. Scandalurile ard scena politică. De la CIA la Biden
România, sabotată de la vârful puterii
România, sabotată de la vârful puterii
România, între nebunia Rusiei și Ilie-Sărăcie
România, între nebunia Rusiei și Ilie-Sărăcie

Proiecte speciale