Basistul The Kiss Gene Simmons, accidentat grav în Malibu

Basistul trupei The Kiss, Gene Simmons, a fost implicat într-un accident de mașină în Malibu, California, marți, 7 octombrie, și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, informează New York Post.

Legenda trupei Kiss, în vârstă de 76 de ani, se află acum acasă, în proces de recuperare, după ce s-ar fi simțit rău sau ar fi leșinat în timp ce conducea SUV-ul său și a lovit un vehicul parcat, conform surselor media.

Reprezentantul Biroului de Poliție Malibu/Lost Hills a confirmat că în zona blocului 25600 al Pacific Coast Highway a avut loc un accident similar cu cel în care a fost implicat Simmons.

Acesta a adăugat că șoferul a fost transportat la spital pentru tratament medical. NBC4 a identificat ulterior șoferul drept Gene Simmons și a raportat că SUV-ul său a „traversat mai multe benzi de circulație” înainte de impact.

Soția artistului, Shannon Simmons, a declarat pentru publicație:

„Acum se recuperează acasă și medicii i-au schimbat recent medicația”.

De asemenea, reprezentanții lui Simmons nu au oferit alte comentarii suplimentare.

Accidentul survine într-o perioadă în care alți membri ai trupei Kiss se confruntă cu probleme de sănătate. Fostul chitarist și cofondator al trupei, Ace Frehley, a anulat recent restul turneului său din 2025 din cauza unor probleme medicale persistente, după ce suferise o cădere care l-a dus la spital.

„Din cauza unor probleme medicale în curs, Ace a luat decizia dificilă de a anula restul datelor din 2025”, a transmis artistul pe contul său de Instagram.

Trupa Kiss, formată inițial din Simmons, Frehley, Paul Stanley și Peter Criss, urmează să se reunească luna viitoare pentru a sărbători 50 de ani de existență prin evenimentul KISS Kruise: Land-Locked, care se va desfășura între 14 și 16 noiembrie, în Las Vegas, Nevada.

Paul Stanley, în vârstă de 73 de ani, a explicat recent într-un podcast că evenimentul va include concerte, sesiuni Q&A și competiții, chiar dacă nu se va desfășura pe o navă, așa cum fusese inițial planificat.

Accidentul lui Gene Simmons ridică întrebări cu privire la sănătatea continuă a membrilor fondatori ai trupei Kiss și la modul în care aceasta va afecta reuniunea aniversară.

Experții în sănătate recomandă odihnă și monitorizare atentă în cazul persoanelor de peste 70 de ani implicate în activități publice solicitante.

Pe plan social și cultural, fanii trupei sunt îngrijorați, dar și nerăbdători să participe la evenimentul din Las Vegas, care va marca o revenire simbolică a trupei, chiar dacă nu va fi completă din punct de vedere al componenței.

Stanley a subliniat:

„Pentru că nu mai facem turnee și pentru că trupa nu mai este ce a fost, asta nu înseamnă că ne-am uitat la fani. Ei ne-au făcut cine suntem și continuă să ne susțină”.

Prin urmare, deși accidentul lui Simmons reprezintă un obstacol temporar, intenția trupei de a celebra 50 de ani de activitate rămâne fermă, cu efecte pozitive asupra imaginii și legăturii cu fanii.