Restricții de trafic în Capitală, joi și duminică, pentru meciurile României. Rute ocolitoare

Traficul rutier va fi restricționat joi și duminică în zona Arenei Naționale din București, din cauza celor două meciuri de fotbal disputate de echipa națională, potrivit Brigăzii Rutiere.

Echipa națională de fotbal a României va juca împotriva Republicii Moldova într-un meci amical pe 9 octombrie, de la ora 21:00, iar pe 12 octombrie, de la ora 21:45, va întâlni Austria în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Potrivit Brigăzii Rutiere, traficul va fi restricționat progresiv joi, dacă situația o va impune, în mai multe zone din jurul Arenei Naționale:

Strada Maior Coravu

Miercuri, de la ora 22:00, va fi interzisă parcarea în rondul din fața intrării în stadion;

Joi, restricțiile de circulație vor fi aplicate de la ora 16:00 până după încheierea meciului.

Bulevardul Pierre de Coubertin

Traficul va fi restricționat joi, de la intersecția cu strada Vatra Luminoasă până la intrarea în stadion, începând cu ora 16:00, până la finalul partidei.

Strada Tony Bulandra

Joi, circulația va fi oprită de la ora 16:00 până după terminarea meciului.

De asemenea, accesul autovehiculelor va fi restricționat în următoarele zone:

În alveola din fața intrării în curtea stadionului, dinspre Bulevardul Basarabia;

Strada Vatra Luminoasă, pe tronsonul dintre Bulevardul Pierre de Coubertin și Strada Tony Bulandra, de miercuri, de la ora 16:00, până pe 9 octombrie, după încheierea meciului.

Pentru evitarea aglomerației, Brigada Rutieră recomandă următoarele rute ocolitoare:

Ruta 1: Bulevardul Unirii – Strada Lucian Blaga – Calea Dudești – Bulevardul Camil Ressu – Bulevardul Nicolae Grigorescu – Bulevardul Theodor Pallady;

Ruta 2: Șoseaua Mihai Bravu – Șoseaua Iancului – Șoseaua Pantelimon;

Ruta 3: Șoseaua Ștefan cel Mare – Șoseaua Colentina – Șoseaua Fundeni;

Ruta 4: Șoseaua Morarilor – Strada Lucrețiu Pătrășcanu – Strada Constantin Brâncuși – Bulevardul Nicolae Grigorescu – Strada Liviu Rebreanu.

Pe 12 octombrie, de la ora 21:45, pe Stadionul Arena Națională va avea loc meciul oficial dintre echipele naționale ale României și Austriei. Pentru desfășurarea în condiții optime a evenimentului, traficul rutier va fi restricționat progresiv, după cum urmează:

Strada Maior Coravu

Sâmbătă, 11 octombrie, de la ora 22:00, va fi interzisă parcarea în rondul din fața intrării în Arena Națională;

Duminică, 12 octombrie, restricțiile de circulație vor fi aplicate de la ora 17:00 până după terminarea meciului.

Bulevardul Pierre de Coubertin

Duminică, 12 octombrie, de la intersecția cu strada Vatra Luminoasă până la intrarea în stadion, traficul va fi oprit de la ora 17:00 până după încheierea partidei.

Strada Tony Bulandra

Duminică, 12 octombrie, circulația va fi restricționată de la ora 17:00 până după finalul meciului.

De asemenea, accesul autovehiculelor va fi restricționat în următoarele zone:

Arena Națională: în alveola din fața intrării în curtea stadionului, dinspre Bulevardul Basarabia, sâmbătă, 11 octombrie, de la ora 07:00;

Bulevardul Pierre de Coubertin: pe tronsonul dintre strada Vatra Luminoasă și intrarea în Complexul Sportiv Arena Națională, duminică, 12 octombrie, de la ora 17:00, până după încheierea meciului.

Pentru evitarea blocajelor, Brigada Rutieră recomandă următoarele rute ocolitoare: