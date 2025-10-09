O vedetă din România și-ar fi bătut mama, care a cerut și obținut ordin de restricție

Situația dintre Alina Eriko, cunoscută în mediul online drept „Pantera Neagră”, și mama sa a luat o turnură dramatică. Femeia a obținut un ordin de protecție valabil șase luni, care o împiedică pe brunetă să se apropie de locuința mamei, de aceasta personal, dar și de copiii ei, aflați momentan în grija bunicii. „Am fost agresată”, a spus ea.

Mama Alinei despre momentele tensionate care au dus la această decizie a instanței și despre starea sa de sănătate după incident.

Potrivit declarațiilor mamei, conflictul ar fi izbucnit într-o dimineață obișnuită, în timp ce își pregătea nepoata pentru școală.

Ea susține că, în urma unei discuții aprinse, fiica ei ar fi devenit violentă, agresând-o fizic: „Am fost agresată și am căzut pe gresie. M-am lovit foarte tare la picior. M-am târât spre ușă, iar vecinii au auzit cum mă văitam”, a mai declarat aceasta.

Vecinii, alertați de strigăte, ar fi chemat Ambulanța, iar ulterior au intervenit și polițiștii. Femeia a refuzat internarea, dar a fost invitată la secția de poliție pentru declarații, unde a povestit tot ce s-a întâmplat. În urma cercetărilor, instanța a emis ordinul de restricție valabil șase luni, interzicând Alinei Eriko orice contact direct cu mama sa și copiii.

Decizia magistraților include și protecția minorilor, care se află acum în grija bunicii materne. Femeia a explicat că autoritățile au considerat necesar ca măsura să-i vizeze și pe copii, până la clarificarea situației.

„Am ordin de protecție atât eu, cât și copiii. Nu are voie să se apropie de noi”, a spus mama Alinei Eriko.

Aceasta a precizat că deși a fost rănită, nu a dorit spitalizare, deoarece trebuie să aibă grijă de cei mici. „Medicii au vrut să-mi pună piciorul în ghips, dar am refuzat. Nu pot sta imobilizată, trebuie să duc fetița la școală.”

După incident, Alina Eriko a afirmat public că ar fi fost alungată din casa mamei sale. Femeia respinge aceste acuzații, susținând că fiica sa a plecat de bunăvoie și că ea a încercat de multe ori să o salveze.

„Este copilul meu. Am luptat să o salvez. Am apelat până și la DIICOT să o aducă acasă”, a povestit aceasta, explicând că fiica ei se confruntă de mai mult timp cu probleme personale. „Nu am dat-o afară din casă, așa cum a spus. Mi-a cerut un troller ca să-și pună hainele. A spus că vrea să facă ordine, dar apoi a plecat.”

Mama Alinei Eriko a mai explicat de ce, la un moment dat, a ales să vorbească public despre situație și să îi îndemne pe oameni să nu îi doneze bani fiicei sale pentru chirie.

„Atunci când am ieșit public și am îndemnat oamenii să nu îi doneze bani, am făcut-o ca să o protejez. Știam că, dacă va pleca, situația va degenera iar”, a spus femeia.

Ea a spus că a fost o decizie dureroasă, dar necesară: „Eu pe cine să protejez acum, pe ea, ca adult, sau copiii? Trebuie să aleg ce e mai bine pentru cei mici”, a declarat mama acesteia pentru Spynews.

De-a lungul timpului, relația dintre Alina Eriko și mama sa a fost marcată de tensiuni. „Pantera neagră” are probleme cu drogurile de ani de zile și a fost internată de foarte multe ori în spital, dar fără rezultat.

În prezent, ordinul de protecție emis de instanță este în vigoare, iar orice încălcare a acestuia poate duce la consecințe penale pentru Alina Eriko. Mama ei speră ca situația să se calmeze și să poată oferi copiilor un mediu stabil, departe de scandaluri și conflicte.