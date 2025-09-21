Ordin de protecție împotriva lui Ahmed Marin. Autoritățile acționează rapid

Magistrații gălățeni au emis, joi, un ordin de protecție împotriva lui Ahmed Marin, fratele celor implicați în crima din stațiunea Padina din februarie 2024.

Decizia vine după ce fosta iubită a acestuia a reclamat multiple acte de violență și amenințări, inclusiv cu moartea.

Ahmed Marin, cunoscut în mediile infracționale bucureștene, nu este anchetat pentru crimă, însă instanța a considerat necesară protejarea victimei.

Conform surselor judiciare, fosta iubită a lui Ahmed Marin a depus plângere după ce ar fi fost urmărită și amenințată în repetate rânduri.

Incidentul cel mai grav a avut loc la începutul lunii septembrie, într-o benzinărie din Galați, când femeia a fost agresată fizic.

„Ahmed Marin a încălcat de mai multe ori intimitatea și siguranța mea. Am trăit frică constantă”, a declarat victima pentru presă.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Galați au solicitat instanței emiterea unui ordin de protecție, iar judecătorii au admis cererea.

Ordinul este valabil pentru două luni și prevede obligativitatea purtării unei brățări electronice de localizare, menținerea unei distanțe minime de 200 de metri față de locuința victimei și interdicția de a o contacta în orice formă.

Totodată, Ahmed Marin a fost obligat să achite suma de 2.000 de lei pentru onorariul avocatului victimei.

Ahmed Marin este singurul fiu al temutului interlop Fabian Marin și al Sidoniei, cunoscută în cercurile publice drept „vrăjitoarea Sidonia”.

Deși nu este implicat în crima comisă de frații săi în februarie 2024, Ahmed și-a construit o reputație în mediile infracționale bucureștene, fiind asociat cu activități de cămătărie.

Incidentul vine pe fondul unui context tensionat în industria muzicii de petrecere, întrucât victima sa, Corina Trifan, este cunoscută pentru colaborările cu artiști ca Costel Biju, Kristyana sau Florin Salam.

Unele dintre piesele semnate de Corina, precum „Cu mine te știe lumea” și „Dumnezeul meu nu doarme”, au devenit virale și au generat o vizibilitate considerabilă în mediul public, amplificând atenția asupra incidentului.

Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată în termen de trei zile de la pronunțare. Autoritățile locale monitorizează atent respectarea ordinului, iar comunitatea reclamă o reacție fermă împotriva violenței. „Este important ca astfel de cazuri să fie gestionate rapid și să se transmită un mesaj clar: nimeni nu este mai presus de lege”, a declarat un reprezentant al Judecătoriei Galați.

În ultimele luni, atenția publică s-a concentrat asupra măsurilor de siguranță în fața violenței domestice și a agresiunilor publice, iar cazul Ahmed Marin subliniază importanța unor mecanisme rapide de protecție pentru victime. Ordinul emis reprezintă un pas concret în acest sens și oferă un cadru legal pentru prevenirea unor posibile incidente viitoare.