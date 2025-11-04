Aeroportul Bruxelles, închis după apariția unor drone în spațiul aerian

Aeroportul Bruxelles-Zaventem a fost închis marți seara, după apariția a trei drone în apropierea terminalului, cu puțin înainte de ora locală 20:00 (19:00 GMT), potrivit cotidianului local Het Laatste Nieuws, citat de EFE.

„Puțin înainte de ora opt, a fost semnalată o dronă deasupra zonei aeroportului. Din motive de siguranță, tot traficul aerian a fost temporar suspendat”, a afirmat purtătorul de cuvânt al skeyes, Kurt Verwilligen, potrivit Le Figaro.

Conducerea aeroportului a confirmat oficial suspendarea temporară a activității. „În prezent, nu există zboruri care să aterizeze sau să decoleze”, a spus purtătoarea de cuvânt, adăugând că nu poate estima cât timp va rămâne aeroportul închis.

Inițial, zborurile au fost redirecționate spre Liège, însă, potrivit RTBF, și acest aeroport trimite acum avioanele către Maastricht și Köln, după ce au fost observate drone și în apropierea acestor locații. „Tot spațiul aerian belgian este închis”, a declarat purtătorul de cuvânt al aeroportului din Liège, Christian Delcourt.

Aeroportul din Liège a activat centrul intern de criză. Mai multe avioane Brussels Airlines au fost redirecționate către alte destinații, printre care Ostend-Bruges, Charleroi, Eindhoven și Lille, potrivit datelor Flightradar.

Aeroportul din Liège. Sursa foto: Wikipedia

Alte avioane se află încă în aer, într-un circuit de așteptare, în timp ce reprezentanții terminalului Zaventem au declarat pentru Het Laatste Nieuws că „investighează cazul” și că, deocamdată, niciun zbor nu aterizează și nu decolează de pe aeroportul Bruxelles-Zaventem.

Ultimul avion a decolat de pe aeroportul din Bruxelles la ora 19:37, iar ultimul zbor a aterizat la 19:46.

În același interval, mai multe drone au fost observate deasupra bazei aeriene militare Kleine-Brogel, din provincia Limburg. Locuitorii au alertat poliția locală, care a intervenit rapid și a confirmat prezența a două drone, a declarat marți seara primarul Steven Matheï.

„Totul este încă neclar, deoarece nici Ministerul Apărării nu a reușit să detecteze vreo dronă. Elicopterul poliției federale a fost chemat pentru a urmări aeronava, dacă va fi necesar”, a spus edilul.