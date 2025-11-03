Invenţie la 20 de ani. Dronă hibridă, pentru aer şi apă

Republica Moldova. Doi tineri moldoveni au inventat o dronă hibridă, care poate funcţiona atât în aer, cât şi în apă. Inventatorii se numesc Cosmin Ciorbă, 20 de ani, și Andrei Copaci, 22 de ani.

Proiectul lor, Nereus Dynamics, ar putea deveni prima companie europeană care lansează pe piață o dronă hibridă funcțională

Drona inventată de tinerii moldoveni poate să zboare, să se scufunde în apă și să revină în aer în cadrul aceleiași misiuni. Drona reprezintă o inovație care combină două medii pentru siguranța oamenilor și noi oportunități tehnologice, scrie Nokta.

Deși la nivel global au mai existat prototipuri experimentale — precum Naviator dezvoltat la Rutgers University (SUA) sau proiecte similare din China, niciunul nu a ajuns încă pe piață comercială. Nereus Dynamics își propune să fie prima companie din Europa care reușește acest pas.

Dronele clasice se opresc acolo unde începe apa. Modelul creat de echipa Nereus poate însă continua misiunea sub apă: inspectează, colectează date, realizează imagini și revine la suprafață — totul fără intervenție umană.

O astfel de tehnologie ar putea înlocui echipele de scafandri în misiuni riscante, precum inspecția pilonilor de pod, a navelor, turbinelor offshore sau a infrastructurii portuare.

În Europa, o zi de lucru pentru o echipă de scafandri costă în medie 2.500 de euro, iar echipamentele ROV (drone subacvatice controlate de la suprafață) pot ajunge la aceleași sume, incluzând închirierea navei și întârzierile cauzate de vreme.

Cosmin Ciorbă şi Andrei Copaci se cunosc din copilărie, de la un club de robotică din Chișinău. În adolescenţă au început să asambleze drone FPV și participau la curse pe aerodromul din capitală. Prima lor invenţie, încă din şcoală, este o stație autonomă capabilă să schimbe bateria unei drone în doar 12 secunde — o idee care a devenit ulterior baza pentru startup-ul lor.

Au urmat studii în Danemarca și Țările de Jos. Apoi cei doi tineri s-au mutat la Aalborg, într-o zonă considerată „sandbox pentru drone”, unde au avut acces la testări maritime și la infrastructură tehnologică avansată.

Cu sprijinul unor investitori-îngeri danezi, au fondat Nereus Dynamics, companie care dezvoltă în prezent prima dronă hibridă europeană aer-apă.

Nereus Dynamics nu este singurul exemplu de succes al tinerilor ingineri moldoveni din diaspora. Companii precum Solvi (monitorizare agricolă cu drone și algoritmi AI) și XiniX AI (roboți moi pentru inspecții industriale) demonstrează că inovația „made in Moldova” câștigă tot mai mult teren în Europa.

„Țara ne-a învățat perseverența și precizia. Creștem în Danemarca, ne dezvoltăm în Danemarca – dar experiența o vom aduce acasă”, spune Cosmin Ciorbă.

Andrei Copaci completează: „Unii nici nu știu unde e Moldova pe hartă. Dar când află ce facem, discuția devine serioasă”.

Startup-ul a beneficiat de un grant Patentvoucher din partea guvernului danez, care acoperă până la 75% din costurile de brevetare (până la 75.000 DKK, echivalentul a circa 10.000 de euro pe an).