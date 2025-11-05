Cindy Crawford și Kaia Gerber, duo-ul care a electrizat Gala LACMA 2025

La Gala de Artă + Film LACMA 2025, Cindy Crawford și fiica sa, Kaia Gerber, au atras toate privirile cu aparițiile lor spectaculoase pe covorul roșu. Cele două au demonstrat încă o dată că eleganța și stilul sunt transmise din generație în generație.

Cindy a optat pentru o rochie sofisticată, în timp ce Kaia a ales un outfit modern, ambele completându-se armonios și redefinind standardele glamourului la evenimentele de profil. Fotografiile surprind conexiunea specială dintre mamă și fiică, dar și impactul lor în lumea modei.

Mai exact, sâmbătă seară, Cindy Crawford și fiica ei, Kaia Gerber, au strălucit la Gala de Artă și Film LACMA 2025, ambele alegând rochii semnate Gucci. Gerber a captat privirile într-o rochie roșie cu paiete, completată de bucle lejere și cercei statement, în timp ce Crawford, la 59 de ani, a optat pentru o rochie aurie cu umeri goi și detalii ornamentale, asortată cu pantofi negri cu toc ascuțit și un ceas elegant. Părul a fost coafat într-un stil asemănător cu cel al fiicei sale, creând o armonie vizuală între cele două.

La rândul ei, Crawford a postat pe Instagram: Aseară, la Gala de Artă și Film @lacma, una dintre întâlnirile mele preferate cu @kaiagerber”, împărtășind entuziasmul pentru seara petrecută alături de fiica sa.

Kaia Gerber și Cindy Crawford au fost din nou în centrul atenției, demonstrând cât de evident se reflectă trăsăturile lui Crawford în fiica sa. Ultima lor apariție a avut loc în aprilie, la premiera spectacolului „Good Night, And Good Luck” de pe Broadway, unde au fost prezente alături de Rande Gerber pentru a susține debutul lui George Clooney pe scenă.

Crescând sub lumina reflectoarelor, Kaia a abordat subiectul avantajelor pe care i le aduce faima părinților într-un interviu acordat revistei Elle în 2023. Vorbind despre ceea ce a numit „nepotism”, ea a recunoscut: „Nu voi nega privilegiul pe care îl am.”

Modelul a explicat că, pe lângă avantajul de a avea acces la sfaturi valoroase și experiență directă, se consideră norocoasă pentru oportunitățile care i-au fost deschise.

Cu umor, Kaia a amintit de glumele mamei sale: „Dacă aș putea suna și să rezerv o campanie Chanel, ar fi pentru mine, nu pentru tine”. În același timp, ea a subliniat că faima mamei i-a permis și să întâlnească oameni excepționali cu care colaborează în prezent.

Kaia Gerber și-a început cariera în modelling la doar 10 ani, când a obținut o campanie pentru linia Young Versace, dedicată copiilor și adolescenților. La 16 ani, și-a făcut debutul pe podiumurile Săptămânii Modei de la New York, prezentând colecția Calvin Klein Primăvara 2018, în septembrie 2017.

De atunci, Gerber a defilat pentru unele dintre cele mai prestigioase case de modă din lume, inclusiv Chanel, Marc Jacobs și Prada, participând la Săptămânile Modei din New York, Londra, Paris și Milano pentru primăvara 2018. Într-un moment memorabil, ea și mama sa, Cindy Crawford, au urcat împreună pe podium la prezentarea Versace pentru primăvara 2018 de la Milano.

În ultimii ani, fiica lui Cindy a devenit imaginea unor campanii pentru branduri de top și a apărut pe coperțile unor reviste de renume, inclusiv în cele patru ediții principale ale Vogue, atingând această performanță la doar 18 ani.