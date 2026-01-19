Un film despre jafuri, bazat pe o poveste adevărată, disponibil pe Netflix

Lansat în 2008, filmul „21”, cunoscut și sub titlul „21: Șansa vieții lui”, spune povestea unui grup de studenți străluciți de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT) care își folosesc abilitățile matematice pentru a stăpâni arta numărării cărților la blackjack. Filmul, care a înregistrat un triumf la box office, a fost lansat pe Netflix.

Sub îndrumarea unui mentor carismatic, tinerii reușesc să obțină câștiguri uriașe în cazinourile din Las Vegas, intrând într-o lume unde miza nu este doar financiară, ci și morală. Filmul este despre riscuri, tentații și consecințele jocurilor de noroc, menținând suspansul de la început până la final.

Mai exact, filmul „21” aprofundează nu doar strategia matematică din spatele jocului de blackjack, ci și transformarea personală a personajelor principale. Acțiunea îl urmărește pe Ben Campbell, un student timid și foarte inteligent, care visează să strângă bani pentru a-și plăti studiile.

Recrutat de un profesor excentric, acesta ajunge să facă parte dintr-o echipă secretă de studenți de elită, antrenați să exploateze slăbiciunile cazinourilor din Las Vegas prin numărarea cărților. Pe măsură ce câștigurile cresc, tensiunea se intensifică, iar succesul financiar începe să vină la pachet cu lăcomia, pierderea controlului și conflicte interne.

Dacă v-au ținut cu sufletul la gură remake-ul cu George Clooney și Brad Pitt sau varianta clasică în care strălucea Frank Sinatra, atunci filmul „21” se înscrie perfect pe lista producțiilor care merită văzute. Este un thriller despre jafuri, inteligență și risc calculat, inspirat din fapte reale.

Povestea pornește de la volumul de non-ficțiune „Bringing Down the House”, care documentează cazul autentic al unui grup de șase studenți ce au reușit să păcălească sistemele cazinourilor și să obțină câștiguri de ordinul milioanelor de dolari.

Ecranizarea a ajuns în cinematografe în 2008 și s-a dovedit un succes răsunător, cu încasări globale de aproape 160 de milioane de dolari, realizate dintr-un buget de doar 35 de milioane.

Distribuția adună nume sonore. Kevin Spacey interpretează un profesor carismatic, dar controversat, care coordonează o echipă de tineri geniali. Alături de el apar Jim Sturgess, Kate Bosworth, cunoscută din „Superman Returns” și „Barbarian”, precum și Josh Gad, devenit celebru ulterior cu „Frozen”. Laurence Fishburne, actor emblematic din „The Matrix”, completează tabloul cu o prezență impunătoare.

În centrul acțiunii se află Ben Campbell, un student strălucit de la MIT, confruntat cu problema acoperirii taxelor universitare. Soluția vine sub forma unei echipe secrete, conduse de profesorul Mickey Rosa, care folosește matematica avansată pentru a învinge cazinourile din Las Vegas. Sedus de promisiunea câștigurilor rapide și de farmecul unei colege de echipă, Ben intră într-o lume în care adrenalina și pericolul cresc de la o mână la alta.

Lucrurile se complică însă atunci când tânărul îl întâlnește pe Cole Williams, un influent om din industria jocurilor de noroc, iar jocul aparent perfect începe să capete consecințe mult mai serioase decât și-ar fi imaginat.